La Liga de Ascenso de Honduras entra en su etapa decisiva: fechas, horarios y los duelos de la ida de cuartos del Apertura 2025

La emoción del<b> torneo Apertura 2025-2026 de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/segundadivision/liga-de-ascenso-cruces-de-cuartos-de-final-del-apertura-2025-dos-favoritos-eliminados-CD27716765" target="_blank"> Liga de Ascenso</a></b> entra en su fase más intensa con el inicio de los cuartos de final. Este fin de semana se disputarán los partidos de ida, donde los ocho mejores equipos del campeonato buscarán dar el primer paso rumbo a las semifinales. La jornada promete duelos vibrantes, con estadios llenos y aficiones expectantes en distintas zonas del país.La actividad comenzará el <b>sábado 18 de octubre</b> con doble cartelera. En el estadio Municipal de Las Vegas, el <b>Pumas FC</b> recibirá al <b>Arsenal SAO</b> a partir de las <b>3:30 de la tarde</b>, en un compromiso que abrirá la ronda de cuartos de final. Más tarde, en el <b>Marcelo Tinoco de Danlí</b>, el <b>Estrella Roja</b> intentará aprovechar su condición de local frente a un difícil <b>Santo Domingo Savio</b>, a las <b>6:00 de la tarde</b>.