La Liga de Ascenso de Honduras entra en su etapa decisiva: fechas, horarios y los duelos de la ida de cuartos del Apertura 2025

La actividad comenzará el sábado 18 de octubre con doble cartelera. En el estadio Municipal de Las Vegas, el Pumas FC recibirá al Arsenal SAO a partir de las 3:30 de la tarde , en un compromiso que abrirá la ronda de cuartos de final. Más tarde, en el Marcelo Tinoco de Danlí , el Estrella Roja intentará aprovechar su condición de local frente a un difícil Santo Domingo Savio , a las 6:00 de la tarde .

La emoción del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga de Ascenso entra en su fase más intensa con el inicio de los cuartos de final. Este fin de semana se disputarán los partidos de ida, donde los ocho mejores equipos del campeonato buscarán dar el primer paso rumbo a las semifinales. La jornada promete duelos vibrantes, con estadios llenos y aficiones expectantes en distintas zonas del país.

La acción continuará el domingo 19 de octubre en La Másica, Atlántida, donde el Santa Rosa FC enfrentará al Real Sociedad en el estadio Rogelio Ortega a las 3:00 de la tarde. Este encuentro promete emociones fuertes, ya que ambos clubes llegan con un historial reciente de buenos resultados y aspiran a dar un golpe importante en la llave.

Ese mismo día, el telón se cerrará en Nacaome con el enfrentamiento entre el CD Pirata y el CDS Vida, programado para las 3:30 de la tarde en el estadio José Elías Nasar. El conjunto sureño buscará sacar ventaja en casa ante un rival de mucha historia, mientras los ceibeños tratarán de encaminar la serie desde la ida.

Los equipos llegan con distintas realidades, pero todos con la misma ilusión de avanzar y soñar con el ascenso a la Liga Nacional. La paridad mostrada durante la fase regular anticipa series muy disputadas, donde el más mínimo error puede marcar la diferencia entre seguir con vida o quedar eliminado.

Con esta programación, la Liga de Ascenso garantiza un fin de semana lleno de fútbol, pasión y expectativa. Los encuentros de vuelta se jugarán la próxima semana, cuando se definan los cuatro semifinalistas del certamen que mantiene viva la ilusión de llegar a la máxima categoría del balompié hondureño.