Golpe para Héctor Vargas: Independiente y Leones reciben duro revés en la ida de octavos de final de la Liga de Ascenso

Por su parte, <b>Pirata FC</b> dio un paso importante al vencer 2-0 a <b>Cuervos</b> en su propio campo. El cuadro visitante se mostró contundente y aprovechó las falencias defensivas del rival, logrando una ventaja que puede ser determinante en el juego de vuelta. Cuervos, en cambio, deberá mejorar mucho si quiere revertir el marcador y mantener vivas sus aspiraciones.Otro de los resultados destacados fue la victoria de <b>Pumas FC</b>, que impuso su localía al derrotar 3-1 a Leones HT6, equipo que dirige el argentino Héctor Vargas. Con un ataque efectivo y dominio en el mediocampo, los felinos se adelantaron en la serie, aunque deberán sostener la diferencia cuando visiten a un Leones que no ha dicho su última palabra.En tanto, <b>Estrella Roja</b> logró un triunfo ajustado de 1-0 ante <b>Independiente</b> en Danlí. El conjunto rojiblanco mostró su acostumbrado orden táctico y supo resistir los intentos del rival, que buscará revertir la situación en casa. La mínima diferencia deja la eliminatoria completamente abierta.