Golpe para Héctor Vargas: Independiente y Leones reciben duro revés en la ida de octavos de final de la Liga de Ascenso

La ida de los octavos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso de Honduras dejó emociones intensas y marcadores muy parejos que anticipan una definición vibrante en los partidos de vuelta. Varias series quedaron abiertas, aunque algunos equipos lograron dar el primer golpe en busca de la clasificación a los cuartos de final. En una de las sorpresas de la jornada, Domingo Savio sacó una valiosa victoria 1-0 como visitante ante Academia AFFI, resultado que lo deja bien posicionado para cerrar la serie en casa. El conjunto copaneco mostró solidez defensiva y aprovechó su oportunidad en ataque para imponerse en un duelo muy disputado.

Por su parte, Pirata FC dio un paso importante al vencer 2-0 a Cuervos en su propio campo. El cuadro visitante se mostró contundente y aprovechó las falencias defensivas del rival, logrando una ventaja que puede ser determinante en el juego de vuelta. Cuervos, en cambio, deberá mejorar mucho si quiere revertir el marcador y mantener vivas sus aspiraciones. Otro de los resultados destacados fue la victoria de Pumas FC, que impuso su localía al derrotar 3-1 a Leones HT6, equipo que dirige el argentino Héctor Vargas. Con un ataque efectivo y dominio en el mediocampo, los felinos se adelantaron en la serie, aunque deberán sostener la diferencia cuando visiten a un Leones que no ha dicho su última palabra. En tanto, Estrella Roja logró un triunfo ajustado de 1-0 ante Independiente en Danlí. El conjunto rojiblanco mostró su acostumbrado orden táctico y supo resistir los intentos del rival, que buscará revertir la situación en casa. La mínima diferencia deja la eliminatoria completamente abierta.

Finalmente, Tela FC aprovechó su condición de local para imponerse 2-1 frente a Real Sociedad, en uno de los duelos más equilibrados de la jornada. Los del litoral atlántico supieron responder a la presión de los tocoeños y llegan con ventaja al partido de vuelta, donde se definirá quién avanza a los cuartos de final del torneo. DATO IMPORTANTE: Si la serie queda empatada en el marcador global, los equipos mejor posicionados en la fase de grupos avanzan a cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga de Ascenso.

RESULTADOS DE IDA Academia AFFI 0-1 Domingo Savio

Cuervos 0-2 Pirata

Pumas 3-1 Leones HT6

Estrella Roja 1-0 Independiente

Tela FC 2-1 Real Sociedad

