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Partidos de hoy
La Selección
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Edu Aguirre revela por qué Cristiano se marchó de Portugal: "Es una traición"
Redacción Diez
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30 de septiembre de 2026 a las 19:09
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Denil Maldonado advierte que sería difícil jugar ante Martinica: "No quiero arriesgar"
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Cristiano Ronaldo explota al abandonar Portugal: "A su debido tiempo contaré la verdad"
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JIM lo cuenta todo; sus reglas en Real España y lo que piensa de Nixon: “No soy un dictador"
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Sacaza y su debut con Honduras: “Supimos sacar la casta ante Jamaica”
Redacción Diez
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Yamal hizo doblete: España humilla a Croacia en la UEFA Nations League
Redacción Diez
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Vozinha comete otro grave error en la caída de Cabo Verde ante Ruanda por la Copa África
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¡Terrible fallo arbitral! Dereck Moncada es expulsado en el Jamaica-Honduras
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Dereck Moncada firma su primer gol y asistencia con Honduras ante Surinam
Redacción Diez