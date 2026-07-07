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La Selección
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Técnico de Egipto arremete contra la FIFA: "Quieren que Messi siga en el torneo"
Redacción Diez
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07 de julio de 2026 a las 15:07
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