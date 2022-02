$!El blog de Gaspar Vallecillo: “Sin una buena niñez no hay buen fútbol, no nos pongamos una venda en los ojos”

Se nos está muriendo el fútbol hondureño, algunos se están dando cuenta y a otros les importa muy poco. Pero el día que el talento ya no pueda más (que esperamos que no pase) no vamos a tener milagros futbolísticos, ni apariciones en mundiales juveniles.

El gobierno central, no importando quien esté, ha permitido el abandono de la niñez, lo que ha significado para los educadores una complicación genuina para transmitir la enseñanza y las actividades deportivas. Un individuo mal alimentado no goza de las capacidades cognitivas para recibir estímulos por su maestra/maestro ni por su entrenador/entrenadora.

Somos una tierra de mucho pero mucho talento cualitativo, nuestra naturaleza futbolística es muy rica debido diversas regiones que tenemos, pero ese talento choca contra una realidad cuando no se le puede estimular, porque su cuerpo no puede recibir el mensaje de forma adecuada, porque no tiene la suficiente capacidad cognitiva.

Pero la Federación si que puede hacer algo elemental, es regresar a los torneos federados, organizar de nuevo el fútbol base, hacer competencias a todo nivel. Hay muchos niños que no han tenido esa proceso de competencia necesaria para madurar como persona.

El deporte es vida, ya no solo vale mencionar el fútbol, pero estamos en una realidad que debemos afrontar todos juntos. La niñez y juventud necesita del deporte masivo para gestionar sus problemas mentales, sociales y de salud.

No nos pongamos una venda en los ojos, no hagamos como si esto no estuviera pasando, no tratemos de medio apaciguar las llamas, de parar el viento solo por ventarrón y de bajar la marea porque nos sentimos ahogados; el deporte en este país se está acabando.

¡A trabajar!

Twitter gasparvc_