Hernán Medford también la pasa mal en Costa Rica y atiza contra los árbitros

Se fue del Real España dejando al equipo en octavo lugar y jugando muy mal. Horas después de presentar su renuncia al cuadro auriengro fue contratado por el Cartaginés de su país donde creyó que la suerte le sería diferente.

Sin embargo el presente del entrenador Hernán Medford es muy oscuro ya que el miércoles perdió 1-2 en el torneo tico contra el Saprissa que los deja prácticamente eliminados del campeonato.

Ahora los "brumosos" están a seis puntos de la clasificación y desde la llegada de Medford suman un triunfo, dos derrotas y un empate.

Para colmo del tico Medford ante los morados del Saprissa no pudo dirigir ya que fue expulsado en el juego anterior ante Pérez Zeledón y tuvo que ver el partido desde la gradería junto a su asistente Breansse Camacho que justamente fue expulsado ante Saprissa.

El miércoles se presentó a la conferencia y como ya es costumbre, atizó contra los árbitros por goles que le han anulado a su equipo que considera les han afectado.

"La Comisión con tantas dudas, siguen siendo protagonistas cambiaron el árbitro tres veces, tres veces. Los árbitros se equivocaron para los 2 lados", dijo Medford.

"Da tristeza. Metemos los goles y nos los sacan, así no se puede", dijo Medford luego que el domingo anterior un árbitro les anuló un gol luego de no dar la ley de la ventaja. "Cuidado me multan porque no estoy difamando", advirtió.