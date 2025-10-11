Bolillo Gómez arde y dice lo que todos piensan tras la polémica derrota de El Salvador; Panamá se llevó su sentencia: "Quedé..."

El gol de la primera victoria panameña en estas eliminatorias llevó la firma de José Fajardo.Un penal a favor de <b>Panamá</b> al minuto 26 del partido y un gol anulado para El Salvador al 44 por posición fuera de juego de<b> Brayan Gil,</b> marcaron el primer tiempo, en el que ambas selecciones comenzaron con un juego intenso pero la de visita poco a poco tomó posesión del balón, generando más llegadas que los locales.Además, una lesión del panameño <b>José Córdoba </b>al minuto 10 obligó al español Christiansen a realizar un cambio para darle paso a Jiovany Ramos, lo que no cambió el esquema de ataque planteado.El Salvador apostó al ataque, pero en el transcurso del partido sus delanteros se vieron obligados a reforzar la defensa ante la presión de los panameños, que fueron superiores en ataque y defensa.