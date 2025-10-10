¡El VAR fue protagonista! Panamá sufrió para conseguir su primer triunfo ante El Salvador en el Cuscatlán

<b>- Probables formaciones:</b><b>El Salvador: </b>Mario González; Roberto Domínguez, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores; Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Jefferson Valladares; Styven Vásquez y Brayan Gil.<br /><br /><b>Seleccionador</b>: Hernán Darío Gómez (COL).<b>Panamá:</b> Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez.<b> </b><b>Seleccionador: </b>Thomas Christiansen (ESP).<b>Árbitro: </b>Drew Fischer (Canadá).<b>Hora: 7:00 P.M, HORA DE CENTROAMÉRICA</b><b>CANAL: TIGO SPORTS</b><b>Estadio: </b>Cuscatlán, en San Salvador.