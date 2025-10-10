Centroamérica

¡El VAR fue protagonista! Panamá sufrió para conseguir su primer triunfo ante El Salvador en el Cuscatlán

Panamá ha conseguido su primera victoria en el Cuscatlán por Eliminatorias Mundialistas ante El Salvador

FINALIZADO
El Salvador
El Salvador
0
Panamá
Panamá
1
2025-10-10

Un gol de José Fajardo fue suficiente para que Panamá venciera a El Salvador en el Estadio Cuscatlán por la fecha 3 de las Eliminatorias Mundialistas.

El VAR fue protagonista en la primera victoria del equipo de Thomas Christiansen en estas Eliminatorias Mundialistas. Asimismo, el equipo canalero consiguió su primer triunfo en el Cuscatlán cuando se trata de Eliminatorias.

De acuerdo con informaciones de la prensa salvadoreña, la Selecta se había impuesto en los seis juegos disputados contra los Canaleros en las eliminatorias, siendo el último encuentro en 2021, pero hoy se ha acabado este invicto

NOTICIA EN DESARROLLO...

ASÍ SE VIVIÓ EL MIN A MIN DEL EL SALVADOR VS PANAMÁ

ASÍ SE VIVE EL MIN A MIN |

ALINEACIONES CONFIRMADAS EN EL CUSCATLÁN |

PREVIA |

La selección de fútbol de El Salvador buscará la noche del viernes mantener su hegemonía ante la de Panamá, que nunca ha ganado en el estadio salvadoreño de Cuscatlán en partidos por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, para tratar de mantenerse con aspiraciones de clasificación al Mundial de 2026.

De acuerdo con informaciones de la prensa salvadoreña, la Selecta se ha impuesto en los seis juegos disputados contra los Canaleros en las eliminatorias, siendo el último encuentro en 2021.

Panamá revive y El Salvador se estanca: así queda la tabla del grupo A de las Eliminatorias Mundialistas tras 3 fechas

En ese año, los salvadoreños ganaron por 1-0, pero la victoria más recordada por la afición local fue en 2008 cuando la Selecta ganó por 3-1 y se clasificó al hexagonal final de la Concacaf para el Mundial de 2010.

Sin embargo, el seleccionador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, dijo a periodistas que no piensa en eso y que no considera que su equipo sea favorito.

“El fútbol todos los días es distinto, la historia es distinta, yo no soy de esa clase de teoría”, manifestó el estratega y destacó que Panamá “tiene mucho más trabajo” por su proceso de siete años con el español Thomas Christiansen.

Para este duelo los salvadoreños sufren cinco bajas sensibles como la del defensa y capitán, Henry Romero, y otros cuatros defensores.

El Salvador es segundo del Grupo A con 3 puntos tras una victoria en Guatemala y una derrota ante Surinam, mientras que Panamá es tercero con 2 unidades, fruto de dos empates.

En este encuentro se verá un aforo disminuido en un 15 % (al menos 4.000 aficionados) debido a una sanción que la FIFA impuso a El Salvador por expresiones de racismo que sufrieron jugadores de Surinam el pasado 8 de septiembre en el partido correspondiente a la segunda fecha.

"Es la selección a vencer; el país más pobre de América": esto dicen los medios de Haití previo al duelo ante Honduras

ALINEACIONES, HORA Y CANAL DÓNDE VER EL SALVADOR VS PANAMÁ

- Probables formaciones:

El Salvador: Mario González; Roberto Domínguez, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Diego Flores; Darwin Cerén, Bryan Landaverde, Mauricio Cerritos, Jefferson Valladares; Styven Vásquez y Brayan Gil.

Seleccionador: Hernán Darío Gómez (COL).

Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, José Córdoba, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez, Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez.

Seleccionador: Thomas Christiansen (ESP).

Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Hora: 7:00 P.M, HORA DE CENTROAMÉRICA

CANAL: TIGO SPORTS

Estadio: Cuscatlán, en San Salvador.

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Eliminatorias mundialistas
|
El Salvador
|
Panamá
|