¡El VAR fue protagonista! Panamá sufrió para conseguir su primer triunfo ante El Salvador en el Cuscatlán

Un gol de José Fajardo fue suficiente para que Panamá venciera a El Salvador en el Estadio Cuscatlán por la fecha 3 de las Eliminatorias Mundialistas.

El VAR fue protagonista en la primera victoria del equipo de Thomas Christiansen en estas Eliminatorias Mundialistas. Asimismo, el equipo canalero consiguió su primer triunfo en el Cuscatlán cuando se trata de Eliminatorias.

De acuerdo con informaciones de la prensa salvadoreña, la Selecta se había impuesto en los seis juegos disputados contra los Canaleros en las eliminatorias, siendo el último encuentro en 2021, pero hoy se ha acabado este invicto

NOTICIA EN DESARROLLO...

ASÍ SE VIVIÓ EL MIN A MIN DEL EL SALVADOR VS PANAMÁ