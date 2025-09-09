Centroamérica

Contundente mensaje del 'Bolillo' Gómez tras la derrota de El Salvador ante Surinam por las eliminatorias

El entrenador de la escuadra cuscatleca considera que todavía hay opciones de clasificar a la Copa del Mundo.

2025-09-09

Hernán 'Bolillo' Gómez, seleccionador de El Salvador, analizó la derrota de anoche contra Surinam en el Estadio Cuscatlán por las eliminatorias mundialistas. La 'Selecta' sufrió su primera caída en casa en esta ronda final, pero el entrenador destacó la entrega de sus jugadores a pesar del duro resultado.

"La eliminatoria sigue en pie. Tenemos mucho camino por delante. El próximo mes hay dos partidos más y debemos seguir mejorando", explicó Gómez en la conferencia de prensa posterior.

El Salvador es ridiculizado en su propia casa; Surinam no cree en nadie y da el batacazo en la Eliminatoria de Concacaf

El técnico colombiano reconoció que su equipo cometió errores puntuales. "Entramos un poco fríos, nos faltó concentración. Tras el empate estábamos trabajando bien, pero el segundo gol nos golpeó. Fue difícil reponernos", admite.

A pesar de la caída, el 'Bolillo' valoró la actitud de sus pupilos y el progreso mostrado respecto al debut contra Guatemala. "Me pareció que hicimos un mejor partido. El rival es incómodo, veloz y preciso, pero el equipo corrió hasta el final y dejó la sensación de que tenemos con qué pelear".

Gómez insistió en que el grupo todavía está abierto y que ningún rival ha mostrado superioridad. "Aquí no hay nadie que esté sobrando a los demás. No veo un favorito para la clasificación, está muy parejo".

"Para mí fue un partido parejo, donde ningún equipo fue superior al otro. Yo no tengo nada que reprocharle a los muchachos. Hubo entrega, hubo orden e hicieron cosas que trabajamos. Hoy se perdió ante un rival bien complicado, que a la hora de definir fue más claro que nosotros", añadió.

Para cerrar, Gómez pidió confianza y paciencia, recordando que aún restan varias jornadas. "Hoy tenemos tres puntos, claro que cuatro habrían sido muy buenos, pero seguimos en la pelea. Esto es largo y hay mucho por luchar".

Tras disputars la doble jornada de septiembre, Surinam termina como primero del Grupo A con 4 puntos mientras que los salvadoreños se quedan segundos con 3. Panamá y Guatemala empataron 1-1 y se ubican en el tercer y cuarto puesto con 2 y 1 punto, respectivamente.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Conferencia
|
Eliminatorias
|
Bolillo Gómez
|
El Salvador
|
Surinam
|