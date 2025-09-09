Contundente mensaje del 'Bolillo' Gómez tras la derrota de El Salvador ante Surinam por las eliminatorias

Para cerrar, <b>Gómez </b>pidió confianza y paciencia, recordando que aún restan varias jornadas. "Hoy tenemos tres puntos, claro que cuatro habrían sido muy buenos, pero seguimos en la pelea. Esto es largo y hay mucho por luchar".Tras disputars la doble jornada de septiembre, <b>Surinam </b>termina como primero del Grupo A con 4 puntos mientras que los salvadoreños se quedan segundos con 3. <b>Panamá </b>y <b>Guatemala </b>empataron 1-1 y se ubican en el tercer y cuarto puesto con 2 y 1 punto, respectivamente.