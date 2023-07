El histórico Bryan Ruiz inició su carrera como técnico a cargo de la sub-17 del Alajuelense de Costa Rica

Ruiz, junto a Keylor Navas, Celso Borges y Joel Campbell, fueron los encargados de guiar a Costa Rica a tener la mejor presentación de su historia en una justa mundialista (Brasil 2014), en el torneo donde se midieron a escuadras campeonas del mundo como Uruguay, Italia e Inglaterra durante la fase de grupos, eliminaron a Grecia en Octavos de Final y llevaron hasta los penales a Países Bajos en cuartos de final.

LO QUE SIEMPRE HA PEDIDO EMILIO IZAGUIRRE

El exjugador hondureño y ahora director deportivo del Motagua, Emilio Izaguirre, ha sido uno de los que ha resaltado mucho este tema de darle una oportunidad como entrenadores a leyendas del fútbol catracho.

“Yo tengo el ejemplo mío, a mí que en la Sub-17 el entrenador fue Juan Flores, me regañaba, me decía ‘así se le pega el balón’ y yo lo respetaba. Juan Flores jugó en el extranjero. En la Sub 20 Rubén Guifarro nos regañaba, nos decía que cuando él jugaba él se moría, entonces uno lo respetaba, pero ahora cualquiera puede ser entrenador de la Sub 17 y eso no es así”, dijo Emilio Izaguirre en una entrevista el pasado mes de abril.