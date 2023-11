El jugador que se burló del debut de Gustavo Alfaro en la goleada de Panamá ante Costa Rica: ¿vende humo?

Ante esto el futbolista ecuatoriano, ex seleccionado de Alfaro en Ecuador, Christian Noboa se tomó el tiempo para burlarse del entrenador Gustavo Alfaro, después de su estreno con Costa Rica.

El futbolista de 38 años jugó 83 partidos con la Tricolor y anotó 4 goles. La última vez que estuvo con el equipo nacional fue en 2021, en la Copa América de Brasil y después de no fue tomado en cuenta tras las críticas que le realizó al entrenador.

Finalmente, se mostró molesto porque considera que al argentino se le perdonan cosas que a entrenadores ecuatorianos no.

Además, le reclamó que defina una idea de juego: “Todo el mundo se da cuenta que esto no es un equipo que juega campeonatos, es una selección y debe de jugar el mejor que está. Guste o disguste ya es otra cosa, hasta el día de hoy no puedo decir cuál es el equipo titular en la selección”.

“Me molesta mucho. No inventemos el agua tibia y si hacemos las cosas bien hay que aplaudirlo. Cuando se equivocan, no hay que excusarse en cosas. Lo que menos quiero es llamar la atención porque no gano nada”, cerró Noboa.