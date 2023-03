“El clásico de Centroamérica es contra Panamá, es más clásico que frente a Honduras, a mi criterio”

Gran polémica se ha armado en torno a las declaraciones de Kendall Waston , jugador costarricense quien afirmó que el clásico de Centroamérica no era el Honduras-Costa Rica , sino que Panamá-Costa Rica.

“Obviamente el juego ante Honduras siempre es un partido sumamente importante, es normal lo de la espinita de Panamá, ellos estuvieron por encima de nosotros y gracias a Dios pudimos darle vuelta a esto y pudimos sacar todo adelante, ahora Panamá va a buscar sacarnos del Final Four, nosotros lo sabemos”, afirmó.

A nivel de clasificaciones a mundiales, Honduras ha asistido a tres Copas del Mundo (España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y Panamá solo ha asistido a Rusia 2018, por lo que los choques en eliminatorias y otros torneos han sido mayores ante los catrachos.

Calvo no dejó de pasar la oportunidad para mandar un mensaje a la afición tica. “En el país no estamos siendo nacionalistas, todo es en contra de la selección”, aseguró en la previa del duelo Costa Rica vs Panamá en San José de este martes.