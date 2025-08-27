Espinel se emociona al saber que la afición llora con la clasificación y el mensaje al Olimpia: “No todo será color de rosa...”

El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, se mostró muy feliz y orgulloso tras la goleada 3-0 ante el Xelajú en el cierre del grupo de la Copa Centroamericana. El uruguayo agradeció a sus jugadores por haber hecho un gran partido y por lograr el liderato del grupo. “Este partido es todo de ellos”. Además, fue concreto al decir que a pesar del buen fútbol del equipo se sabe que habrán momentos grises en la temporada y que hay que estar listos. “No todo es color de rosa”.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Qué puede destacar de este triunfo? Por supuesto que estoy feliz con el objetivo de pasar la serie, feliz por haber terminado primero y feliz con el trabajo que hicieron los jugadores dentro del campo. Queríamos tomar la responsabilidad del partido y los jugadores demostraron desde el primer minuto este equipo no se conformaba con el empate sino con el triunfo. ¿Este es el Olimpia que imaginaba? Sí, uno siempre sueña con el pasaje de lo que fue hoy el equipo. El primer tiempo fue espectacular, pero siempre buscamos la perfección, aunque es difícil hacerlo. Ya mañana hay que seguir trabajando y mejorando para sostener esta energía que no es fácil en cada partido. Y como todo entrenador estoy orgulloso de cómo jugaron hoy los muchachos. Vimos gente llorando hoy de emoción ¿Por qué no mantener siempre esta intensidad para darle esta alegría a la gente? Qué bueno que se emocione la gente que haya esa unión entre jugadores y afición. El deseo uno lo quiere, pero cambia los actores, cambian los momentos y no sé si en esas épocas se jugaba tan seguido, pero el deseo es emocionar a la gente. Cuando uno entra al camerino no tiene nada que corregir y eso era la satisfacción que tenía uno. Esa emoción y deseo hay que sostenerlo tanto en liga como en la copa, pero tenemos que tener cuidado porque sabemos que vamos a sufrir en los próximos partidos.