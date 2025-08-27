Espinel se emociona al saber que la afición llora con la clasificación y el mensaje al Olimpia: “No todo será color de rosa...”

El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, se mostró muy feliz y orgulloso <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-vs-xelaju-en-vivo-hora-online-donde-ver-la-jornada-copa-centroamericana-concacaf-KA27143678" target="_blank">tras la goleada 3-0 ante el Xelajú en el cierre del grupo de la Copa Centroamericana.</a></b>El uruguayo agradeció a sus jugadores por haber hecho un gran partido y por lograr el liderato del grupo. “Este partido es todo de ellos”.Además, fue concreto al decir que a pesar del buen fútbol del equipo se sabe que habrán momentos grises en la temporada y que hay que estar listos. “No todo es color de rosa”.