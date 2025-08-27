Elison Rivas anota el mejor gol de la Copa Centroamericana: así fue el zurdazo imparable para el portero de Xelajú

El Xelajú de Guatemala estaba cómodo con el empate ante Olimpia, sin embargo, Elison Rivas desajustó por completo a la visita con un zapatazo que ni los defensas y mucho menos el portero pudieron contener.

¡Estás loco Elison Rivas! Si no es golazo, no cuenta. El lateral izquierdo abrió el marcador en el Estadio Chelato Uclés con un golazo que sorprendió a todos los hinchas que asistieron.

La jugada se dio por un despeje defensivo que tomó Elison a media cancha. Rivas adelantó un poco la pelota, levantó la vista, miró al portero descolocado y soltó un zurdazo de casi 40 metros.

Este gol se festejó en todo el Estadio Nacional donde muchos no podían creer el gran disparo del fichaje reciente del Olimpia. Luego de este tanto, todo se descontroló para el equipo visitante. Jerry Bengtson aumentó la ventaja dos minutos después (35') y Jorge Benguché sentenció al 37.



Con este resultado (3-0), Olimpia se está clasificando como líder del grupo D, mientras que Xelajú sería segundo del mismo grupo.