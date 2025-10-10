Fantasma Figueroa los corre de Nicaragua por su mal nivel: se confirman los jugadores que no viajarán a Costa Rica

Ante este resultado, el entrenador de Nicaragua, 'Fantasma' Figueroa, se mostró muy molesto con el rendimiento de algunos jugadores que no ponen el esfuerzo que se merece."<b>Hay futbolistas que no van a viajar a Costa Rica,</b> hay <b>quienes ni siquiera estarán en el banco,</b> porque quedaron a deber no solo con la selección, también con su gente. Algunos vienen de muy lejos para jugar un partido, y ese no es el esfuerzo que nosotros metemos aquí", afirmó en conferencia de prensa.Y continuó: "Creo que a veces los cambios resultan y otras no. Algunos cumplieron con lo que pedí, otros no tanto, y ustedes lo verán en la siguiente convocatoria contra Costa Rica.Para estar en una selección hay que estar a la altura".<br />