Fantasma Figueroa los corre de Nicaragua por su mal nivel: se confirman los jugadores que no viajarán a Costa Rica

La selección de Nicaragua fue bailada el jueves pasado tras caer como locales 3-0 ante Haití en el Estadio Nacional de Managua en partido correspondiente a la tercera ronda del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026. Haití dio un paso firme hacia el Mundial al alcanzar el liderato del Grupo C con 5 puntos. Nicaragua, en cambio, se estancó con una sola unidad y queda al borde de la eliminación.

Ante este resultado, el entrenador de Nicaragua, 'Fantasma' Figueroa, se mostró muy molesto con el rendimiento de algunos jugadores que no ponen el esfuerzo que se merece. "Hay futbolistas que no van a viajar a Costa Rica, hay quienes ni siquiera estarán en el banco, porque quedaron a deber no solo con la selección, también con su gente. Algunos vienen de muy lejos para jugar un partido, y ese no es el esfuerzo que nosotros metemos aquí", afirmó en conferencia de prensa. Y continuó: "Creo que a veces los cambios resultan y otras no. Algunos cumplieron con lo que pedí, otros no tanto, y ustedes lo verán en la siguiente convocatoria contra Costa Rica.Para estar en una selección hay que estar a la altura".



¿Quiénes son los jugadores que no viajarán con Nicaragua a Costa Rica?

Este viernes se ha revelado de último momento que el DT pinolero cambió los planes y se han confirmado los futbolistas que no viajarán a Costa Rica para medirse al equipo del Piojo Herrera.

Se tratan de: Matías Belli, Jacob Montes, Steven Cáceres y Melvin Hernández, jugador quedarían fuera de la convocatoria para el encuentro del lunes, según publicó FutbolNica. Esa fue la determinación tomada por el director técnico, quien lo había avisado en la última conferencia de prensa.

OTRAS PALABRAS EN LA CONFERENCIA DE PRENSA