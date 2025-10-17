Juan Carlos Osorio podría convertirse en el próximo entrenador de una selección de Concacaf

Según el periodista haitiano Caleb Jephté Pierre, integrante del jurado del Balón de Oro, la dirigencia de los haitianos mantiene conversaciones con el técnico colombiano Juan Carlos Osorio para reemplazar al entrenador, Sébastien Migné.

La Selección de Haití enfrenta un momento crítico en las eliminatorias de Concacaf para la Copa del Mundo 2026, y la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) estaría considerando un cambio drástico en el banquillo.

El interés surge tras la derrota 3-0 ante Honduras el pasado 13 de octubre, que dejó a los caribeños en una posición complicada en el Grupo C.

La derrota en Tegucigalpa, con goles de Rigoberto Rivas, Anthony Lozano y Romell Quioto, costó a Haití el liderato del sector. Ahora, con 5 puntos, ocupa el tercer lugar, por debajo de Honduras (8) y Costa Rica (6).

En noviembre, los partidos ante Costa Rica y Nicaragua, jugados como local administrativo en sedes neutrales debido a la crisis política en Haití, serán decisivos para aspirar al boleto directo al Mundial. La presión es alta, y la FHF ve en Osorio una solución.

Osorio, de 64 años, es conocido por su paso en la Selección Mexicana, donde logró una histórica victoria 1-0 ante la campeona Alemania en Rusia 2018, con gol de Hirving Lozano, antes de caer en octavos ante Brasil.

Su experiencia incluye clubes como Atlético Nacional, Zamalek y Xolos de Tijuana, además de una breve estancia con Paraguay. Su estilo táctico y capacidad de adaptación lo hacen atractivo para un equipo necesitado de orden.

Haití quiere volver al Mundial



La figura de Haití es el delantero Duckens Nazon, de 31 años, quien tiene 6 goles y es líder anotador en lo que va de eliminatoria. Además se mantiene en el arco el icónico Johny Placide, quien fue el portero de aquel mítico partido vs México en el preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Haití sueña con regresar al Mundial por primera vez desde 1974, cuando perdió sus tres juegos en territorio alemán ante Argentina, Italia y Polonia.