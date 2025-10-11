Keylor Navas rompe el silencio tras empate de Costa Rica en Honduras y envía mensaje antes de jugar contra Nicaragua en eliminatoria

El experimentado arquero Keylor Navas apenas fue exigido en el encuentro frente a los catrachos con un solo remate directo donde no tuvo problemas. Luego, no intervino debido a la solidez que presentaron ante los catrachos.

Las selecciones de Honduras y Costa Rica empataron el jueves 9 de octubre sin goles en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada tres del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Esa misma noche la plantilla de Costa Rica viajó a San José para preparar el siguiente encuentro que será este lunes 13 de octubre contra Nicaragua en el estadio Nacional de la ciudad de San José, inicia a las 8 de la noche.

”Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos. Los necesitamos a todos con nosotros. Pura vida!”, fue el posteo que realizó en sus redes sociales.

La selección de Costa Rica todavía no conoce el triunfo en tres jornadas disputadas, lleva empates y se encuentra en la tercera plaza en la tabla de posiciones del grupo C. Haití y Honduras lideran con 5 unidades cada uno y Nicaragua apenas tiene 1.

Al final de las seis jornadas de los tres grupos, A, B y C, de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf los líderes irán al Mundial 2026 de forma directa. Mientras que los dos mejores lugares irán a un repechaje en marzo a desarrollarse en México.