Keylor Navas rompe el silencio tras empate de Costa Rica en Honduras y envía mensaje antes de jugar contra Nicaragua en eliminatoria

El experimentado portero de la selección de Costa Rica vive con intensidad la eliminatoria de la Concacaf.

    Keylor Navas deja atrás el resultado contra Hondura y ahora se enfocan en Nicaragua. Foto DIEZ.
2025-10-11

Las selecciones de Honduras y Costa Rica empataron el jueves 9 de octubre sin goles en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada tres del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El experimentado arquero Keylor Navas apenas fue exigido en el encuentro frente a los catrachos con un solo remate directo donde no tuvo problemas. Luego, no intervino debido a la solidez que presentaron ante los catrachos.

Esa misma noche la plantilla de Costa Rica viajó a San José para preparar el siguiente encuentro que será este lunes 13 de octubre contra Nicaragua en el estadio Nacional de la ciudad de San José, inicia a las 8 de la noche.

”Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos. Los necesitamos a todos con nosotros. Pura vida!”, fue el posteo que realizó en sus redes sociales.

La selección de Costa Rica todavía no conoce el triunfo en tres jornadas disputadas, lleva empates y se encuentra en la tercera plaza en la tabla de posiciones del grupo C. Haití y Honduras lideran con 5 unidades cada uno y Nicaragua apenas tiene 1.

Al final de las seis jornadas de los tres grupos, A, B y C, de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf los líderes irán al Mundial 2026 de forma directa. Mientras que los dos mejores lugares irán a un repechaje en marzo a desarrollarse en México.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
