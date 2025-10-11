Keylor Navas rompe el silencio tras empate de Costa Rica en Honduras y envía mensaje antes de jugar contra Nicaragua en eliminatoria

Esa misma noche la plantilla de Costa Rica viajó a San José para preparar el siguiente encuentro que será este lunes 13 de octubre contra Nicaragua en el estadio Nacional de la ciudad de San José, inicia a las 8 de la noche.”Gracias a Dios<b> seguimos dependiendo de nosotros </b>y vamos a luchar hasta el final por este sueño. Tenemos que hacerlo juntos. Los necesitamos a todos con nosotros. Pura vida!”, fue el posteo que realizó en sus redes sociales.La selección de Costa Rica todavía no conoce el triunfo en tres jornadas disputadas, lleva empates y se encuentra en la tercera plaza en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">tabla de posiciones</a></b> del grupo C. Haití y Honduras lideran con 5 unidades cada uno y Nicaragua apenas tiene 1.Al final de las seis jornadas de los tres grupos, A, B y C, de la ronda final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">eliminatoria</a></b> de la Concacaf los líderes irán al Mundial 2026 de forma directa. Mientras que los dos mejores lugares irán a un repechaje en marzo a desarrollarse en México.