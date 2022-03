$!Manfred Ugalde y la falta de respeto a Bryan Ruiz, capitán de la Selección de Costa Rica: “No me dio pelota”

Bryan Ruiz ejerce un papel sumamente importante en la Selección de Costa Rica que dirige el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, combinado que se juega el pase al Mundial de Qatar 2022.

Dentro de esa labor de Ruiz está en crear armonía y hacerla de mediador en la escuadra tica que cerrará el proceso rumbo a la Copa del Mundo el 24, 27 y 30 de marzo contra Canadá, El Salvador y Estados Unidos, respectivamente.

Ante eso, el capitán ha intentado localizarse con el jovencito Manfred Ugalde para que regrese a la selección pero éste no le responde el teléfono, lo que es una total falta de respeto del jugador.

“Sí he intentado con Manfred pero él sinceramente no me dio pelota entonces uno acepta esa decisión”, confirmó Bryan Ruiz en declaraciones que recoge La Nación.