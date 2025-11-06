Medford y Wanchope compiten con técnico hondureño para hacerse cargo de Selección de Centroamérica

Hay selecciones que ya comienzan a vislumbrar lo que será el camino hacia el Mundial del 2030 tras quedarse sin posibilidades de optar por un puesto a la Copa del Mundo de United 2026 y uno de ellos es Nicaragua, quien mediante su Federación tiene en su escritorio varios nombres de posibles nuevos técnicos. El plantel actualmente cuenta con el técnico chileno Marco Antonio Figueroa y participa en la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026, pero todo apunta a que habrá un cambio de dirección. Por eso, aparecen como candidatos a sucederlo tres nombres.

Están los costarricenses Paulo Wanchope y Hernán Medford, ambos con experiencia en la selección de su país y el 'Pelícano' además con Honduras, todo eso de acuerdo a lo que reporta el Diario La Prensa﻿ del país vecino nicaragüense. Agregado a eso, el medio confirmó que además de los ticos, también consideran a Ramón “Primitivo” Maradiaga﻿, estratega hondureño. “Una fuente le informó a LA PRENSA que tres directores técnicos que tuvieron una carrera destacada en el istmo como jugadores y fueron referentes para las selecciones nacionales que integraron, enviaron su currículum a la Fenifut para postularse como candidatos de la eventual vacante como estratega de la Selección Nacional”, enfatizó La Prensa.