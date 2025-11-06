Medford y Wanchope compiten con técnico hondureño para hacerse cargo de Selección de Centroamérica

Hay selecciones que ya comienzan a vislumbrar lo que será el camino hacia el <b>Mundial del 2030</b> tras quedarse sin posibilidades de optar por un puesto a la<b> Copa del Mundo de United 2026 </b>y uno de ellos es <b>Nicaragua</b>, quien mediante su Federación tiene en su escritorio varios nombres de posibles nuevos técnicos.El plantel actualmente cuenta con el técnico chileno <b>Marco Antonio Figueroa</b> y participa en la eliminatoria para el <b>Mundial de Norteamérica 2026</b>, pero todo apunta a que habrá un cambio de dirección. Por eso, aparecen como candidatos a sucederlo tres nombres.