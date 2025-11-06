Centroamérica

Medford y Wanchope compiten con técnico hondureño para hacerse cargo de Selección de Centroamérica

Ya hay selecciones pensando en el proceso mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2030.

  • Medford y Wanchope compiten con técnico hondureño para hacerse cargo de Selección de Centroamérica
2025-11-06

Hay selecciones que ya comienzan a vislumbrar lo que será el camino hacia el Mundial del 2030 tras quedarse sin posibilidades de optar por un puesto a la Copa del Mundo de United 2026 y uno de ellos es Nicaragua, quien mediante su Federación tiene en su escritorio varios nombres de posibles nuevos técnicos.

El plantel actualmente cuenta con el técnico chileno Marco Antonio Figueroa y participa en la eliminatoria para el Mundial de Norteamérica 2026, pero todo apunta a que habrá un cambio de dirección. Por eso, aparecen como candidatos a sucederlo tres nombres.

¡Dereck Moncada y el enorme récord que rompería en la Selección de Honduras si logra debutar ante Nicaragua o Costa Rica!

Están los costarricenses Paulo Wanchope y Hernán Medford, ambos con experiencia en la selección de su país y el 'Pelícano' además con Honduras, todo eso de acuerdo a lo que reporta el Diario La Prensa﻿ del país vecino nicaragüense. Agregado a eso, el medio confirmó que además de los ticos, también consideran a Ramón “Primitivo” Maradiaga﻿, estratega hondureño.

“Una fuente le informó a LA PRENSA que tres directores técnicos que tuvieron una carrera destacada en el istmo como jugadores y fueron referentes para las selecciones nacionales que integraron, enviaron su currículum a la Fenifut para postularse como candidatos de la eventual vacante como estratega de la Selección Nacional”, enfatizó La Prensa.

Ramón Maradiaga es uno de los técnicos que podría volver al ruedo de selecciones tras sus pasajes por Honduras, Guatemala y El Salvador.

Ramón Maradiaga es uno de los técnicos que podría volver al ruedo de selecciones tras sus pasajes por Honduras, Guatemala y El Salvador.

 (/$Neptali-R)

“Paulo César Wanchope, Hernán Medford y Ramón Maradiaga﻿ son tres directores técnicos que están muy interesados en ser el próximo estratega de Nicaragua cuando culmine el ciclo del Fantasma. Todos ellos enviaron su currículum a la Fenifut para que sean valorados”, explicó una fuente a La Prensa.

A Nicaragua le restan dos partidos más, ante Honduras y Haití, para cerrar su participación en las Eliminatorias de Concacaf, siendo consciente de que no tiene posibilidad de clasificar al Mundial 2026. Además, parece inminente la salida de su actual entrenador, el controvertido Marco Antonio Figueroa.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Primitivo Maradiaga
|
Hernan Medford
|
Nicaragua
|