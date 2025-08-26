Motagua elimina a Saprissa y clasifica a cuartos; Cartaginés sorprende: así quedó la tabla de la Copa Centroamericana

¡Finalizó todo en el grupo C! <b>Motagua</b> dio el batacazo al eliminar al gigante de la región, el <b>Deportivo Saprissa</b> de la <b>Copa Centroamericana </b>de Concacaf tras empatar sin goles en suelo tico.Este resultado del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/saprissa-vs-motagua-copa-centroamericana-clasificados-cuartos-final-EH27131137" target="_blank">Ciclón Azul</a></b> fue un golpe inesperado para el <b>Monstruo Morado</b>, que llegó como favorito, pero no pudo romper el cerrojo del conjunto dirigido por <b>Javier López</b>, quien ya sabe lo que es sacar un resultado positivo en suelo costarricense.