Motagua elimina a Saprissa y clasifica a cuartos; Cartaginés sorprende: así quedó la tabla de la Copa Centroamericana

¡Finalizó todo en el grupo C! Motagua dio el batacazo al eliminar al gigante de la región, el Deportivo Saprissa de la Copa Centroamericana de Concacaf tras empatar sin goles en suelo tico. Este resultado del Ciclón Azul fue un golpe inesperado para el Monstruo Morado, que llegó como favorito, pero no pudo romper el cerrojo del conjunto dirigido por Javier López, quien ya sabe lo que es sacar un resultado positivo en suelo costarricense.

Motagua, con una gran actuación colectiva, logró asegurar su clasificación a la siguiente fase, a pesar de empatar 0-0 en su último enfrentamiento ante Saprissa. El Ciclón Azul se quedó con la primera posición del grupo C con 8 unidades. Por otro lado, el Cartaginés de Costa Rica también dio la sorpresa al eliminar al CAI de Panamá, equipo que llegaba con 6 puntos y solo necesitaba sacar un empate en suelo tico. Sin embargo, los Brumosos le recetaron una vapuleada de 4-0. Los dos equipos clasificados del grupo C a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf son Motagua y Cartaginés. El equipo hondureño terminó líder con 8 puntos, seguido por los Cartagos que sumaron 7 unidades en las 4 jornadas.

Por su parte, Saprissa terminó empatado en puntos con Cartaginés, sin embargo, la gran diferencia de goles de los Brumosos dejó fuera al Monstruo Morado, siendo la verdadera sorpresa en esta zona. CAI se quedó con 6 unidades y Verdes de Belice se despidió con 0.