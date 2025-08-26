Motagua empató contra Saprissa y lo eliminó; el ciclón clasifica a cuartos de Copa Centroamericana como líderes e invictos

Motagua obtuvo un valioso empate 0-0 en suelo costarricense frente a Saprissa, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Con este resultado, los azules eliminaron a un rival histórico y aseguraron su boleto a la siguiente fase del torneo, consolidándose como líderes del grupo y manteniendo su invicto. El primer tiempo transcurrió con un fútbol escaso de emociones y elaboración. Ambos equipos tuvieron dificultades para generar jugadas que llevaran verdadero peligro al arco rival. De hecho, no se registró ningún disparo a puerta en esta primera mitad, reflejando la falta de claridad ofensiva por parte de Motagua y Saprissa.

La única anotable del primer tiempo ocurrió al minuto 31, cuando Joseph Mora centró con fuerza a ras de piso hacia el área, buscando al panameño Gustavo Herrera. Sin embargo, el delantero no logró conectar el balón, y los hondureños lograron salvarse de una oportunidad clara que pudo haber modificado el marcador. El inicio del complemento fue prometedor para los visitantes. Al minuto 49, John Kleber de Souza remató con decisión, pero el portero Esteban Alvarado respondió con una gran atajada, preservando la puerta local. Apenas un minuto después, Motagua se mostró como una verdadera tromba; Jorge Serrano, de espalda al arco, remató de cabeza y nuevamente encontró al guardameta muy bien ubicado para evitar el gol.

Entre los minutos 60 y 70, Saprissa apretó el ritmo con insistencia, capitalizando cinco tiros de esquina consecutivos. No obstante, el portero azul Luis Ortiz, aunque algo tímido y nervioso en algunas acciones, logró mantener el control y evitar que estos intentos se transformaran en gol. Ya cerca del final, al minuto 87, Saprissa protagonizó la jugada más peligrosa del encuentro. Tras un centro al corazón del área, Óscar Padilla realizó un salvadota decisiva y providencial justo cuando Jefferson Brenes estaba por rematar. La entrega física del volante azul permitió alejar el peligro inminente y asegurar el empate momentáneo. En los instantes finales, Saprissa reclamó penal tras una supuesta falta de Luis Santamaría, pero el árbitro no concedió ninguna sanción. Así, el marcador no se movió y Motagua pudo celebrar su clasificación a los cuartos de final, con la satisfacción de haber logrado un resultado fundamental fuera de casa sin perder la condición de invicto.

El equipo del español Javier López mostgró solidez defensiva e hizo sacar el carácter de Motagua, que supo manejar con disciplina un partido cerrado y complicado. Los azules esperan con confianza a su próximo rival, dispuestos a continuar su camino en la Copa Centroamericana 2025 con el mismo espíritu combativo.

FICHA TÉCNICA