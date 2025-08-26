Motagua empató contra Saprissa y lo eliminó; el ciclón clasifica a cuartos de Copa Centroamericana como líderes e invictos

Entre los minutos 60 y 70, <b>Saprissa </b>apretó el ritmo con insistencia, capitalizando cinco tiros de esquina consecutivos. No obstante, el portero azul <b>Luis Ortiz</b>, aunque algo tímido y nervioso en algunas acciones, logró mantener el control y evitar que estos intentos se transformaran en gol.Ya cerca del final, al minuto 87, <b>Saprissa </b>protagonizó la jugada más peligrosa del encuentro. Tras un centro al corazón del área, <b>Óscar Padilla </b>realizó un salvadota decisiva y providencial justo cuando <b>Jefferson Brenes</b> estaba por rematar. La entrega física del volante azul permitió alejar el peligro inminente y asegurar el empate momentáneo.En los instantes finales, <b>Saprissa </b>reclamó penal tras una supuesta falta de<b> Luis Santamaría</b>, pero el árbitro no concedió ninguna sanción. Así, el marcador no se movió y <b>Motagua </b>pudo celebrar su clasificación a los cuartos de final, con la satisfacción de haber logrado un resultado fundamental fuera de casa sin perder la condición de invicto.