Olimpia acaba con su pesadilla y le arrebata el primer lugar al Xelajú para clasificar a cuartos de Copa Centroamericana

Los guatemaltecos apenas presentaron sensaciones. Un zapatazo de Elison Rivas levantó a los espectadores y abrió el camino de la victoria con el 1-0 al minuto 33. Dos minutos después, un centro débil de Kevin Güity donde el meta Rubén Silva quiso detener y se la dejó servida para que Jerry Bengtson marcara el 2-0).

¿Los cuartos de final sin Olimpia ? Eso es cosa del pasado. Las anteriores ediciones de la Copa Centroamericana , 2023 y 2024, vieron frustrado el deseo del León en primera fase. Para este 2025 todo cambió, anoche amarraron su boleto con el 3-0 al Xelajú en el estadio Nacional Chelato Uclés, de paso, líderes del grupo D con 10 puntos.

El León siguió letal en el juego y al 37, Güity se combinó por derecha con Edwin Rodríguez y quien envió un centro soberbio para que Jorge Benguché se lanzara de palomita (3-0).

La parte del complemento fue un trámite para el Olimpia, donde se dio el debut de su nuevo fichaje, el volante argentino Agustín Mulet desde el minuto 72.

Lo que viene. Los cruces de los cuartos de final se definen de la siguiente forma, los 4 líderes son ubicados mediante su puntaje del 1 al 4. Y los segundos, pasa lo mismo, pero del 5 al 8. Los duelos serán: 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5.

Por ejemplo, Plaza Amador aseguró ser el mejor de los primeros y se medirá al último de los segundos lugares. Y Olimpia amaneció como el segundo mejor de los líderes, se mediría al tercero de los segundos, que hasta los momentos es Cartaginés. Pero todo quedará listo hoy con la finalización de los dos partidos del grupo B.