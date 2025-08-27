Olimpia acaba con su pesadilla y le arrebata el primer lugar al Xelajú para clasificar a cuartos de Copa Centroamericana

¿Los cuartos de final sin <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-vs-xelaju-en-vivo-hora-online-donde-ver-la-jornada-copa-centroamericana-concacaf-KA27143678" target="_blank">Olimpia</a></b>? Eso es cosa del pasado. Las anteriores ediciones de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/motagua-empato-saprissa-elimino-clasifican-copa-centroamericana-lideres-invictos-LH27133778" target="_blank">Copa Centroamericana</a></b>, 2023 y 2024, vieron frustrado el deseo del León en primera fase. Para este 2025 todo cambió, anoche amarraron su boleto con el 3-0 al Xelajú en el estadio Nacional Chelato Uclés, de paso, líderes del grupo D con 10 puntos.Los guatemaltecos apenas presentaron sensaciones. Un zapatazo de Elison Rivas levantó a los espectadores y abrió el camino de la victoria con el 1-0 al minuto 33. Dos minutos después, un centro débil de Kevin Güity donde el meta Rubén Silva quiso detener y se la dejó servida para que Jerry Bengtson marcara el 2-0).