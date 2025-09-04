Panamá no arranca y pierde los primeros puntos en la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Ya había advertido el seleccionador de Panamá, el hispano-danés <b>Thomas Christiansen</b>, que el duelo ante Surinam iba a ser "difícil".El estratega canalero trató durante los últimos días de desprenderse del papel de favorito y de calmar a una afición a la que solo le vale el boleto para su segundo <b>Mundial</b>, tras disputar el de Rusia 2018.El partido se desarrolló bajo el guión previsto, con un Panamá dueño del esférico y Surinam apostando al contragolpe, pero al primer cuarto de hora llegó un invitado inesperado, la lluvia, que convirtió el duelo en un reto físico.Panamá tuvo mayor número de ocasiones para marcar, pero el arquero local, <b>Etienne Vaessen,</b> realizó dos grandes paradas. Además, el defensa<b> Michael Murillo</b>, del Marsella, y el delantero Ismael Díaz mandaron sendos balones al poste.<a href="https://www.diez.hn/simulador-mundialista">SIMULADOR MUNDIALISTA: pronóstica cómo le irá a cada selección de Concacaf</a><b>Surinam </b>también pudo anotar al inicio del partido, pero falló el delanter<b>o Richonell Margaret</b> en la definición.