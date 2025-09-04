Técnico de Nicaragua enfurece a toda Costa Rica antes de las Eliminatorias: "Es un arquero de 40 años..."

"Ni los dólares ni la historia cuentan. Mañana el equipo sale de la mejor forma posible a ganar sus primeros tres puntos y si ellos nos ganan, les damos la mano", declaró el entrenador de la Azul y Blanco en rueda de prensa en Managua.

El seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio Figueroa, desafió este jueves a sus rivales de Costa Rica al asegurar que "ni los dólares ni la historia cuentan", previo al partido del viernes por el comienzo de la última fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 por la Concacaf.





El técnico chileno, que ilusiona con su desempeño al frente de Nicaragua, sostuvo que Costa Rica no se ha enfrentado a un rival como Nicaragua durante las eliminatorias mundialistas y aseguró que sus jugadores, pese a la baja de tres defensores, están listos "para encarar un partido tan importante".

Adelantó que Costa Rica no se va a encontrar con una selección lenta, que no juegue bien o que saldrá a la cancha a defender y empatar.

"Nosotros mañana queremos ganar, queremos demostrar que Nicaragua ha tenido un crecimiento" en su fútbol, enfatizó.

'El Fantasma', icono del fútbol de su país en las décadas de los 70 y 80, reconoció que los favoritos son los ticos "por la historia, porque han ido a mundiales, porque tienen jugadores de nombre, pero en la cancha no pesa el nombre, en la cancha pesa otra cosa y eso vamos a tratar de revertirlo con fútbol y con la presión de nuestra gente".

Su táctica, dijo, es llevar el partido "al límite", es decir no darles espacios a los jugadores costarricenses, porque si dejan jugar a Costa Rica "tenemos poco chance de ganar" el encuentro.

La clave, según el seleccionador nicaragüense, es anular a sus jugadores, sobretodo el triángulo que tiene Costa Ria en su mediocampo, y evitar que le lleguen los balones a sus delanteros.

"Vamos a tratar de anular su fútbol de mediocampo para poder tener opciones y tratar de jugar cerca de sus centrales, que por mucho que sean internacionales -aunque lo tomen a mal-, son lentos. Vamos a ver si por allí, con nuestros delanteros, podemos hacerlos daños en cuanto a velocidad", precisó.

Figueroa prometió un buen espectáculo en casa "por nuestra gente, por nuestras familias", que sueñan, dijo, con las posibilidades de que Nicaragua clasifique por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

Cuando le consultaron sobre la presencia de Keylor Navas en la portería y qué le generaba esto, no dudó en contestar con total sinceridad. “Tiene dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es uno de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, sus Champions, pero no es el de 20 años. Si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto“, despreció el técnico chileno.