Técnico de Nicaragua enfurece a toda Costa Rica antes de las Eliminatorias: "Es un arquero de 40 años..."

<br />Luego explicó que la cancha del Estadio Nacional de Fútbol, en Managua, tiene certificación FIFA desde hace un mes, y que<i> "si la cancha tuviera el grado de dificultad que dicen los costarricenses, FIFA no hubiese dado la certificación".</i><i>"El hecho de estar poniendo excusas"</i> por el césped artificial, significa que a Costa Rica o su seleccionador, el mexicano <b>Miguel Herrera</b>, no les ha tocado jugar en San Vicente y las Granadinas o en Bahamas, <i>"lugares donde Nicaragua tuvo que ir a jugar, sin quejarse"</i>, reprochó."<i>El partido de mañana es de profesionales, la cancha está apta para jugar partidos a nivel profesional, donde han jugado selecciones como Jamaica, Trinidad y Tobago, así que echarle la culpa a la cancha por lo que puede pasar mañana, no tiene caso",</i> zanjó.Esta fase final de la eliminatoria de la Concacaf está conformada por 3 grupos de 4 equipos cada uno. El primer lugar de cada grupo obtendrá boleto directo al Mundial del 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares competirán en repescas.