Piojo Herrera comunicó decisión lapidaria a la Federación de Costa Rica tras oferta desde Brasil

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, tuvo que salir a dar declaraciones sobre el asunto que tomó por sorpresa al ámbito tico.

"En esto rumores siempre van a haber, representantes que quieran poner a sus representados en la palestra siempre habrán. No tengo el gusto de conversar con Diego Cocca ni su agente", aseguró.

Y agregó: "No dudo que Miguel sea alguien que recibe llamadas, ofertas y sé que en estos días tuvo la oferta de un club brasileño importante y lo sé porque me lo comentó, les dio las gracias y les dijo que tenía contrato hasta el Mundial, luego nos sentaremos a revisar. Somos la primera opción para él y él para nosotros".

"Son especulaciones y para cerrar este caso no hemos hablado con el agente de Cocca ni el señor Herrera está saliendo de la Federación” cerró el presidente a los medios costarricenses.

Costa Rica quedó con un mal sabor de boca meses atrás con la salida de Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay luego de una honrosa Copa América 2024.

"100%, aprendimos del caso de Gustavo Alfaro y cuando nos sentamos con el profe Herrera porque esto es inevitable, hicimos una relación muy favorable para la Federación, la relación es 7-1, habría que pagarle 1 y si él se va porque alguien lo busca tendría que pagarnos 7” refiriéndose a los meses de contrato que debería pagar el equipo que busque los servicios del “Piojo”.

Este ha sido un tema de mucho interés en el medio futbolístico tico: "Ayer a las 7 am un periodista me llamó y le dije si fuera cierto no se lo voy a decir y si fuera cierto tampoco. No voy a salir a desmentir chismes, pero en el transcurso de la tarde noche conversé con Miguel y dijo que estaba matriculado, contento y feliz en Costa Rica y el foco está en el Mundial 2026. No hay que hacer ruido en momentos donde no existe”.

El director técnico de la selección recibió una consulta, a lo que Herrera respondió: ''Quisiera desmentir todo lo que ha salido, es puro chisme, el que lo haya inventado no tiene nada que hacer. Yo estoy con Costa Rica al 100% hasta el Mundial donde sé que haremos un gran papel''.