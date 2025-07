"Tomé la decisión de tirarlo donde lo tiré, que fue al centro, ya le había tirado uno al costado. Fue mérito del portero, se quedó", expresó el zaguero sobre su penal fallado cuando la selección regresó al país tico.

Con respecto a los cuestionamientos por esa acción y el error que cometió frente a Surinam indicó: "Me criticaron porque me resbalé, o sea, yo no veo mucho, pero lo que escuché fue que me criticaron por el resbalón contra Surinam. De ahí en fuera, si tanta crítica hablan y tanta estadística ustedes hablan, pues entonces vean mis estadísticas y luego me pueden criticar".