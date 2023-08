En Puntarenas están “ansiosos” por Diego Vázquez y así responde el argentino: ¿cuándo debutará en Costa Rica?

”Antes de la Selección había tenido contactos con representantes que estaban interesados, pues con Motagua disputó finales de Concacaf y dos fueron ante equipos de Costa Rica, a partir de ahí he tenido contacto y ahora me ofrecieron la oportunidad. Me gustó el proyecto, hablamos con el director deportivo y el presidente, entonces debido a eso aceptamos”, dijo Vázquez en primera instancia en el programa Minuto 90.

“He hablado con gente conocida para poder empaparme de lo que sucede ahí; aclarar que firmé con un año y con opción de ampliar”, agregó el estratega argentino.

Vázquez estará acompañado en el Puntarenas por dos hondureños. El primero de ellos es el delantero César Romero, fichaje para el actual torneo, así como Roger Rojas, que de momento está retirado y lo ayudará en la dirección técnica.

“A César yo lo debuté en Motagua hace mucho tiempo, vamos a analizar cuál es su presente, esperamos haya crecido bastante es muy buen jugador. Todavía no he hablado con Roger, seguramente estaré en contacto con él es una persona que conoce ese fútbol. Es un desafío interesante, es una liga que nos gusta bastante”, culminó Diego Vázquez.