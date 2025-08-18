Real España vs Diriangén, Copa Centroamericana: qué necesita el club aurinegro, tabla del grupo, hora y canal dónde verlo

Real España en la liga de Honduras está en el tercer lugar del torneo Apertura tras cinco fechas disputadas (3 triunfos, 1 empate y 1 derrotar). El último encuentro fue en el clásico ante Olimpia dónde igualaron sin goles.Mientras que el Cacique Diriangén en la liga de Nicaragua con 12 puntos de 12 posibles que ha disputado (4 triunfos). Los nicaraguenses vienen de descansar el fin de semana luego de que el partido ante Real Estelí fue suspendido. Es decir que llegan un poco más descansados y ya se encuentran en Honduras, donde realizaron entrenamientos en el hogar del Motagua.Esta será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten. La primera vez quedó empate 0-0 en el Estadio Morazán por la fase de grupos de la Copa Centroamericana.