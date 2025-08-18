Real España vs Diriangén, Copa Centroamericana: qué necesita el club aurinegro, tabla del grupo, hora y canal dónde verlo

Real España va por el milagro en la Copa Centroamericana cuando reciba el próximo miércoles 20 de agosto al Cacique Diriangén de Nicaragua en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. El partido entre hondureños y nicaragüenses está pactado para que inicie a las 8:00 p.m, horario local y los aficionados aurinegros tendrán que hacerse sentir en el Morazán y los precios se darán a conocer en las próximas horas.

El equipo de Jeaustin Campos aún no ha podido sumar en su grupo en los dos partidos que ha jugado, ambos de visita. Cayó 4-2 en Costa Rica ante Herediano y la semana pasada perdió 2-1 frente a Municipal de Guatemala.

¿Qué necesita Real España?

Los aurinegros, que vienen de empatar sin goles ante Olimpia (actual campeón del fútbol de Honduras), están obligados solo a GANAR ante Diriangén que jugará su último partido del grupo, debido a que en la última fecha le tocará descansar. Sí el Real España pierde o empata, queda eliminado de la fase de grupo a falta de una fecha donde se medirá ante Sporting San Miguelito el 28 de agosto también en el Morazán. Mientras que si la Máquina saca el triunfo tendrá la oportunidad de pelear hasta la última fecha porque llegaría a tres puntos.

¿Cómo va la tabla de posiciones del grupo B?

Actualmente el líder es Municipal 5 puntos, pero el equipo de Guatemala descansa esta semana. En el segundo lugar le sigue Diriangén con 4 unidades, mismos que tiene el Sporting San Miguelito que juega el jueves ante Herediano (3 pts) que llegará obligado para sumar. San Miguelito, Herediano y Real España son los únicos equipos que les quedan dos partidos por disputarse, mientras que Municipal (1°) y Diriangén (2°) ya solo les queda uno.

¿Cómo llegan ambos clubes al encuentro que será una final para ambos?

Real España en la liga de Honduras está en el tercer lugar del torneo Apertura tras cinco fechas disputadas (3 triunfos, 1 empate y 1 derrotar). El último encuentro fue en el clásico ante Olimpia dónde igualaron sin goles. Mientras que el Cacique Diriangén en la liga de Nicaragua con 12 puntos de 12 posibles que ha disputado (4 triunfos). Los nicaraguenses vienen de descansar el fin de semana luego de que el partido ante Real Estelí fue suspendido. Es decir que llegan un poco más descansados y ya se encuentran en Honduras, donde realizaron entrenamientos en el hogar del Motagua. Esta será la segunda vez que ambos clubes se enfrenten. La primera vez quedó empate 0-0 en el Estadio Morazán por la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

FICHA TÉCNICA