Se suma otro eliminado y Real España roza el fracaso en Copa Centroamericana 2025: tabla de posiciones

Primero fue el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/tabla-posiciones-copa-centroamericana-primer-eliminado-concacaf-BE26996799" target="_blank">CD Hércules</a></b> de El Salvador que se quedó en el camino y este miércoles 13 de agosto, el Managua FC oficialmente no tiene ninguna oportunidad de lograr avanzar a la siguiente ronda.Real España está al borde del abismo al caer por segunda vez en la competencia, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/municipal-vs-real-espana-en-vivo-copa-centroamericana-tabla-posiciones-grupos-PF27000942" target="_blank">fue un 2-1</a></b> en la visita a Guatemala contra Municipal. Los sampedranos no tienen puntos. Los Rojos se quedan en la primera posición del grupo B con 5 unidades.Motagua, quien cuenta con 6 puntos, recibe este jueves 14 de agosto al Cartaginés de Costa Rica en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. <b>Olimpia tuvo descanso esta semana.</b>Con un punto, el Ciclón Azul pondrá su nombre en la siguiente etapa y olvidar la mala racha de tres derrotas seguidas en la Liga Nacional de Honduras que lo llevaron a contratar al técnico español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/javier-lopez-conferencia-prensa-aficion-revela-motagua-ante-cartagines-jugar-bien-es-una-obligacion-PF26988421" target="_blank">Javier López</a></b> y despedir a Diego Vázquez.Los mejores dos de cada uno de los 4 grupos avanzan a segunda fase. En los cuartos de final, los ganadores irán a semifinales buscando la final y el títulos. Mientras que los clubes que perdieron en cuartos, disputarán un repechaje. Se resalta que los mejores 6 de la competencia irán a la <b>Copa de Campeones de la Concacaf 2026.</b>La Copa Centroamericana 2025, competencia organizada por la Concacaf, es transmitida para Centroamericana en TV por el canal internacional ESPN, además por Disney+.