Se suma otro eliminado y Real España roza el fracaso en Copa Centroamericana 2025: tabla de posiciones

La Máquina comenzó ganando, pero le remontó Municipal de Guatemala para ganar 2-1.

    Dos derrotas en dos visitas para Real España en la competencia de la Copa Centroamericana 2025. Foto cortesía Real España.
2025-08-13

La jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025 vio desarrollarse 5 partidos y quedan 3 duelos por disputarse este jueves 14 de agosto para la finalización de la fecha.

Plaza Amador, Olimpia, Motagua, Saprissa y Xelajú son los equipos que tienen su marca perfecta, pero otros ya quedaron eliminados del torneo organizado por Concacaf.

Javier López detectó el primer problema en Motagua previo a su debut en Copa Centroamericana: "es una final"

Primero fue el CD Hércules de El Salvador que se quedó en el camino y este miércoles 13 de agosto, el Managua FC oficialmente no tiene ninguna oportunidad de lograr avanzar a la siguiente ronda.

Real España está al borde del abismo al caer por segunda vez en la competencia, fue un 2-1 en la visita a Guatemala contra Municipal. Los sampedranos no tienen puntos. Los Rojos se quedan en la primera posición del grupo B con 5 unidades.

Motagua, quien cuenta con 6 puntos, recibe este jueves 14 de agosto al Cartaginés de Costa Rica en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa. Olimpia tuvo descanso esta semana.

Con un punto, el Ciclón Azul pondrá su nombre en la siguiente etapa y olvidar la mala racha de tres derrotas seguidas en la Liga Nacional de Honduras que lo llevaron a contratar al técnico español Javier López y despedir a Diego Vázquez.

Los mejores dos de cada uno de los 4 grupos avanzan a segunda fase. En los cuartos de final, los ganadores irán a semifinales buscando la final y el títulos. Mientras que los clubes que perdieron en cuartos, disputarán un repechaje. Se resalta que los mejores 6 de la competencia irán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

La Copa Centroamericana 2025, competencia organizada por la Concacaf, es transmitida para Centroamericana en TV por el canal internacional ESPN, además por Disney+.

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 3 EN COPA CENTROAMERICANA 2025
RESULTADOS MARTES 12 DE AGOSTO
  • Águila 2 - 0 Hércules
  • Antigua GFC 3 - 5 Plaza Amador
RESULTADOS MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO
  • Sporting San Miguelito 2 - 1 Diriangén
  • Municipal 2 - 1 Real España
  • Alianza 1 - 0 Managua
JUEGOS JUEVES 14 DE AGOSTO
  • 6:00 pm Independiente (CAI) vs Verdes
  • 8:00 pm Motagua vs Cartaginés
  • 8:00 pm Xelajú vs Real Estelí
ASÍ ESTÁN LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA COPA CENTROAMERICANA 2025
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
