Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2025: primer eliminado tras disputar la jornada 3

Hoy se disputarán tres partidos en la continuación de la fecha 3 de la competencia internacional.

2025-08-13

La jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025 comenzó con dos encuentros y en los que hubo un carnaval de goles. Hoy, serán tres partidos los que se disputarán.

Plaza Amador sorprendió al golear de visita en Guatemala al Antigua con marcador de 5-3 y se encuentra liderando el grupo A con 6 puntos, tiene casi amarrado su boleto a la siguiente instancia.

Por su parte, el Águilas y Hércules se midieron en el partido de salvadoreños por el grupo D donde los Emplumados se llevaron la victoria con un 2-0.

De esta forma, el Hércules se convirtió en el primer eliminado oficial del certamen, producto a sus tres derrotas y no tener ninguna unidad en la competencia donde comparte zona con Olimpia.

Real España y Motagua son los clubes de Honduras que tendrán actividad en esta jornada 3, mientras que el Olimpia estará atento a la televisión del desarrollo y sus 6 unidades lo tienen con mucha confianza.

La Máquina, que no tiene puntos producto de su derrota 4-2 ante Herediano, visita al Municipal de Guatemala hoy desde las 8 de la noche en el estadio El Trébol.

Mientras que Motagua, quien cuenta con 6 puntos, recibe este jueves 14 de agosto al Cartaginés de Costa Rica en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Con un punto, el Ciclón Azul pondrá su nombre en la siguiente etapa y olvidar la mala racha de tres derrotas seguidas en la Liga Nacional de Honduras que lo llevaron a contratar al técnico español Javier López y despedir a Diego Vázquez.

La Copa Centroamericana 2025, competencia organizada por la Concacaf, es transmitida para Centroamericana en TV por el canal internacional ESPN, además por Disney+.

PROGRAMADO DE LA JORNADA 3 EN COPA CENTROAMERICANA 2025
RESULTADOS MARTES 12 DE AGOSTO
  • Águila 2 - 0 Hércules
  • Antigua GFC 3 - 5 Plaza Amador
JUEGOS HOY MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO
  • 6:00 pm Sporting San Miguelito vs Diriangén
  • 8:00 pm Municipal vs Real España
  • 8:00 pm Alianza vs Managua
JUEGOS JUEVES 14 DE AGOSTO
  • 6:00 pm Independiente (CAI) vs Verdes
  • 8:00 pm Motagua vs Cartaginés
  • 8:00 pm Xelajú vs Real Estelí
ASÍ ESTÁN LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA COPA CENTROAMERICANA 2025
GRUPO A
Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2025: primer eliminado tras disputar la jornada 3
GRUPO B
Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2025: primer eliminado tras disputar la jornada 3
GRUPO C
Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2025: primer eliminado tras disputar la jornada 3
GRUPO D
Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2025: primer eliminado tras disputar la jornada 3
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
