Tabla de posiciones Copa Centroamericana 2025: primer eliminado tras disputar la jornada 3

Plaza Amador sorprendió al golear de visita en Guatemala al Antigua con marcador de 5-3 y se encuentra liderando el grupo A con 6 puntos, tiene casi amarrado su boleto a la siguiente instancia.

La jornada 3 de la Copa Centroamericana 2025 comenzó con dos encuentros y en los que hubo un carnaval de goles. Hoy, serán tres partidos los que se disputarán.

Por su parte, el Águilas y Hércules se midieron en el partido de salvadoreños por el grupo D donde los Emplumados se llevaron la victoria con un 2-0.

De esta forma, el Hércules se convirtió en el primer eliminado oficial del certamen, producto a sus tres derrotas y no tener ninguna unidad en la competencia donde comparte zona con Olimpia.

Real España y Motagua son los clubes de Honduras que tendrán actividad en esta jornada 3, mientras que el Olimpia estará atento a la televisión del desarrollo y sus 6 unidades lo tienen con mucha confianza.

La Máquina, que no tiene puntos producto de su derrota 4-2 ante Herediano, visita al Municipal de Guatemala hoy desde las 8 de la noche en el estadio El Trébol.

Mientras que Motagua, quien cuenta con 6 puntos, recibe este jueves 14 de agosto al Cartaginés de Costa Rica en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

Con un punto, el Ciclón Azul pondrá su nombre en la siguiente etapa y olvidar la mala racha de tres derrotas seguidas en la Liga Nacional de Honduras que lo llevaron a contratar al técnico español Javier López y despedir a Diego Vázquez.

La Copa Centroamericana 2025, competencia organizada por la Concacaf, es transmitida para Centroamericana en TV por el canal internacional ESPN, además por Disney+.