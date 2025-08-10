Centroamérica

México recetó paliza a Estados Unidos y se coronó campeón del Campeonato Sub-15 de Concacaf ¿y Honduras?

La selección de México se impuso con contundencia 5-0 sobre Estados Unidos y se alzó con el título del Campeonato Sub-15 de la Concacaf.

2025-08-10

La hegemonía de México sobre Estados Unidos también se ha extendido a las divisiones menores. La selección azteca Sub-15 se proclamó campeona del Campeonato de la Concacaf tras aplastar 5-0 al conjunto norteamericano en la final disputada en Costa Rica, con una actuación que combinó contundencia ofensiva y hasta talento binacional.

El histórico marcador sobre el equipo de las Barras y las Estrellas juvenil tuvo un sello distinto, pues todos los goles tricolores fueron obra de jugadores mexicoamericanos. Davian Kimbrough, Juan Carlos Martínez Jr, con un doblete, Paxson Ruffin y Lisandro Torres.

Cuatro talentos forjados en territorio estadounidense que eligieron vestir la camiseta del Tricolor para darle un golpe de autoridad a la patria donde específicamente nacieron.

Honduras venció a El Salvador en el Campeonato Sub-15 de Concacaf, pero se despide del torneo

Además del título, el representativo mexicano acaparó los premios individuales. Juan Carlos Martínez Jr. fue reconocido como el Mejor Jugador del torneo, mientras que Davian Kimbrough recibió la Bota de Oro como máximo goleador. El conjunto azteca también se llevó el Premio Fair Play por su disciplina y comportamiento en el campeonato.

LOS DUELOS DE LOS PLAYOFFS

Honduras 1-3 Arabia Saudita

Arabia Saudita cerró su participación en el torneo con un triunfo 3-1 sobre Honduras. El capitán Tamim Al Khaldi abrió el marcador en el 24’ desde el punto penal.

Honduras empató rápidamente en el 27’ con un gol de Jean Rubí. Yazan Alabdurabalnbi puso nuevamente en ventaja a Arabia Saudita en el 54’, antes de que Meshari Alshahrani sentenciara el marcador en el 57’.

Canadá 3-0 El Salvador

Canadá logró una victoria por 3-0 ante El Salvador. Los canadienses se adelantaron en el primer tiempo con goles de John Alexis en el 20’ y Hunter MacGowan en el 27’. Ethan Reid amplió la ventaja en el 66’ para sellar el resultado definitivo.

