México recetó paliza a Estados Unidos y se coronó campeón del Campeonato Sub-15 de Concacaf ¿y Honduras?

Además del título, el representativo mexicano acaparó los premios individuales. Juan Carlos Martínez Jr. fue reconocido como el Mejor Jugador del torneo, mientras que Davian Kimbrough recibió la Bota de Oro como máximo goleador. El conjunto azteca también se llevó el Premio Fair Play por su disciplina y comportamiento en el campeonato.<b>LOS DUELOS DE LOS PLAYOFFS</b><b>Honduras 1-3 Arabia Saudita</b>Arabia Saudita cerró su participación en el torneo con un triunfo 3-1 sobre Honduras. El capitán Tamim Al Khaldi abrió el marcador en el 24’ desde el punto penal.