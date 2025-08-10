México recetó paliza a Estados Unidos y se coronó campeón del Campeonato Sub-15 de Concacaf ¿y Honduras?

La hegemonía de México sobre Estados Unidos también se ha extendido a las divisiones menores. La selección azteca Sub-15 se proclamó campeona del Campeonato de la Concacaf tras aplastar 5-0 al conjunto norteamericano en la final disputada en Costa Rica, con una actuación que combinó contundencia ofensiva y hasta talento binacional.

El histórico marcador sobre el equipo de las Barras y las Estrellas juvenil tuvo un sello distinto, pues todos los goles tricolores fueron obra de jugadores mexicoamericanos. Davian Kimbrough, Juan Carlos Martínez Jr, con un doblete, Paxson Ruffin y Lisandro Torres.

Cuatro talentos forjados en territorio estadounidense que eligieron vestir la camiseta del Tricolor para darle un golpe de autoridad a la patria donde específicamente nacieron.