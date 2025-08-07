Centroamérica

Festeja Real España: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Municipal-Sporting en Copa Centroamericana

Diriangén es el nuevo líder del grupo B de la Copa Centroamericana de Concacaf. Real España es sotanero.

¡Celebra Real España! El conjunto sampedrano festeja en la Copa Centroamericana luego de que Municipal y Sporting San Miguelito igualaran 1-1 en la jornada dos de la fase de grupos del torneo internacional de Concacaf.

A esto se suma que Diriangén le propinó un duro revés al Herediano en Diriamba. El Cacique vapuleó 4-2 al equipo de Getsel Montes en un partido que terminó rodando la cabeza del entrenador florense. En su lugar llegó nuevamente Jafet Soto.

Con este empate y el triunfo de Diriangén, el equipo de Jeaustin Campos toma aliento en la fase de grupos, ya que sus rivales no escalaron posiciones en el grupo B de la Copa Centroamericana.

Diriangén es el nuevo líder de esta zona con cuatro puntos. Herediano se mantiene en la segunda posición. Municipal volvió a empatar y llegó a dos unidades. Sporting San Miguelito es cuarto y Real España es el sotanero.

La Máquina descansó en esta semana, pero el 13 de agosto prepara sus motores para visitar al Municipal de Guatemala. Los aurinegros tienen prohibido perder ante suelo chapín, porque después de este juego le restan dos cotejos por disputar.

El que sumó tres valiosos puntos fue la Liga Deportiva Alajuelense. Los "manudos", actuales bicampeones del torneo, vencieron 1-2 al Managua jugando en suelo nicaragüense. Con esta victoria regresan a la pelea en el grupo A.

TABLA DE POSICIONES
  • 1- Diriangén: 4 puntos
  • 2- Herediano: 3 puntos
  • 3- Municipal: 2 puntos
  • 4- Sporting San Miguelito: 1 punto
  • 5- Real España: 0 puntos
