Festeja Real España: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Municipal-Sporting en Copa Centroamericana

¡Celebra Real España! El conjunto sampedrano festeja en la Copa Centroamericana luego de que Municipal y Sporting San Miguelito igualaran 1-1 en la jornada dos de la fase de grupos del torneo internacional de Concacaf.

A esto se suma que Diriangén le propinó un duro revés al Herediano en Diriamba. El Cacique vapuleó 4-2 al equipo de Getsel Montes en un partido que terminó rodando la cabeza del entrenador florense. En su lugar llegó nuevamente Jafet Soto.

Con este empate y el triunfo de Diriangén, el equipo de Jeaustin Campos toma aliento en la fase de grupos, ya que sus rivales no escalaron posiciones en el grupo B de la Copa Centroamericana.