Festeja Real España: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Municipal-Sporting en Copa Centroamericana

¡Celebra<b> Real España</b>! El conjunto sampedrano festeja en la <b>Copa Centroamericana</b> luego de que <b>Municipal y Sporting San Miguelito</b> igualaran 1-1 en la jornada dos de la fase de grupos del torneo internacional de <b>Concacaf</b>. A esto se suma que Diriangén le propinó un duro revés al<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/sorpresa-humillado-equipo-nicaragua-directiva-determina-despidir-director-tecnico-MO26932970" target="_blank"> Herediano</a></b> en Diriamba. El Cacique vapuleó 4-2 al equipo de Getsel Montes en un partido que terminó rodando la cabeza del entrenador florense. En su lugar llegó nuevamente Jafet Soto. Con este empate y el triunfo de Diriangén, el equipo de Jeaustin Campos toma aliento en la fase de grupos, ya que sus rivales no escalaron posiciones en el grupo B de la Copa Centroamericana.