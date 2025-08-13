Piojo Herrera en duda para la eliminatoria, no quiere fracasar contra Honduras y sacaría del retiro a futbolista: "soy muy claro"

Miguel el Piojo Herrera , técnico mexicano de Costa Rica, está en plena organización para la ronda final, misma que comienza en septiembre donde se medirán a Nicaragua y Haití el 5 y 9 respectivamente.

Las selecciones de Costa Rica y Honduras comparten el grupo C de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026, además se enfrentarán a Nicaragua y Haití.

Piojo Herrera planea sacar del retiro de la selección costarricense a un elemento lleno de experiencia y con mundiales en su espalda, se trata de Celso Borges.

El mediocampista de la Liga Deportiva Alajuelense anunció su retiro de la selección tica en marzo de 2024, cuando el argentino Gustavo Alfaro estaba al frente de la Tricolor.

Miguel Herrera fue consultado en Radio Monumental sobre la posibilidad de incorporar nuevamente al jugador de 37 años a la eliminatoria de Concacaf, pero con experiencia de tres mundiales seguidos: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Soy muy claro, lo dije antes, no voy a descartar ningún jugador que me pueda fortalecer a la selección, como se llama y la edad que tenga. Tenemos unos jugadores y una lista que estamos siguiendo”, afirmó el exentrenador del Tri mexicano.

Y agregó: “todos los jugadores están en nuestra cabeza, no puedo eliminar a nadie si pasa un buen momento, si hay necesidad de él (Celso Borges) yo no voy a decir que no voy a llamar a Celso y luego tener que llamarlo, no voy a descartar a nadie”, destacó.

Los partidos entre Costa Rica y Honduras están programados para el 9 de octubre, primero en tierras catrachas y el 18 de noviembre, en suelo costarricense. El primer lugar de los tres grupos de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf irán al Mundial 2026.

Mientras que las dos mejores selecciones ubicadas en el segundo lugar de las tres zonas disputarán un repechaje intercontinental para definir la última esperanza de acudir al Mundial 2026.