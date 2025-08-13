Centroamérica

¡Martillazo y a celebrar! Daniel Aparició abrió el marcador para Real España frente al Municipal en Copa Centroamericana 2025

Real España abrió el marcador en el estadio El Trébol de la Ciudad de Guatemala.

2025-08-13

Municipal y Real España se están enfrentando por el grupo B de la Copa Centroamericana 2025 por la tercera jornada, duelo clave para los dos clubes en sus aspiraciones de avanzar.

El marcador se abrió en el primer tiempo, la Máquina se puso arriba en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala y ante un llenado de aficionados locales, además de algunos catrachos.

Javier López detectó el primer problema en Motagua previo a su debut en Copa Centroamericana: "es una final"

Fue al minuto 17 cuando se celebró el primer gol. Vino el experimentado mediocampista Jhow Benavídez con un tiro libre elevando y fueron efectivos en el juego aéreo.

El panameño Daniel Aparicio Jacobs se elevó, ganó por potencia y altura, clavó un cabezazo soberbio ante la zaga y el meta Kénderson Navarro no logró evitar que el balón se fuera a la red.

Daniel Aparicio lo fue a celebrar a la esquina de la cancha junto a sus compañeros, se acercaron un par de aficionados de la Máquina que se hicieron presentes al escenario. José Morales igualó el partido al minuto 65 (1-1) y José Martínez al 69, hizo el 2-1.

A este encuentro, Municipal llegó con dos puntos en la Copa Centroamericana 2025 y Real España sin nada. En el debut, el conjunto sampedrano fue goleado por 4-2 frente al Herediano en Costa Rica.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Copa Centromericana
|
Real España
|
Municipal
|