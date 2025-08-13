¡Martillazo y a celebrar! Daniel Aparició abrió el marcador para Real España frente al Municipal en Copa Centroamericana 2025

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/municipal-vs-real-espana-en-vivo-copa-centroamericana-tabla-posiciones-grupos-PF27000942" target="_blank">Municipal y Real España</a></b> se están enfrentando por el grupo B de la Copa Centroamericana 2025 por la tercera jornada, duelo clave para los dos clubes en sus aspiraciones de avanzar.El marcador se abrió en el primer tiempo, la Máquina se puso arriba en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala y ante un llenado de aficionados locales, además de algunos catrachos.