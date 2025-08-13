¡Martillazo y a celebrar! Daniel Aparició abrió el marcador para Real España frente al Municipal en Copa Centroamericana 2025

El marcador se abrió en el primer tiempo, la Máquina se puso arriba en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala y ante un llenado de aficionados locales, además de algunos catrachos.

Municipal y Real España se están enfrentando por el grupo B de la Copa Centroamericana 2025 por la tercera jornada, duelo clave para los dos clubes en sus aspiraciones de avanzar.

Fue al minuto 17 cuando se celebró el primer gol. Vino el experimentado mediocampista Jhow Benavídez con un tiro libre elevando y fueron efectivos en el juego aéreo.

El panameño Daniel Aparicio Jacobs se elevó, ganó por potencia y altura, clavó un cabezazo soberbio ante la zaga y el meta Kénderson Navarro no logró evitar que el balón se fuera a la red.

Daniel Aparicio lo fue a celebrar a la esquina de la cancha junto a sus compañeros, se acercaron un par de aficionados de la Máquina que se hicieron presentes al escenario. José Morales igualó el partido al minuto 65 (1-1) y José Martínez al 69, hizo el 2-1.

A este encuentro, Municipal llegó con dos puntos en la Copa Centroamericana 2025 y Real España sin nada. En el debut, el conjunto sampedrano fue goleado por 4-2 frente al Herediano en Costa Rica.