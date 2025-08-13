Javier López detectó el primer problema en Motagua previo a su debut en Copa Centroamericana: "es una final"

Motagua y Cartaginés se enfrentarán este jueves 14 de agosto por el grupo C de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Nacional Chelato Uclés desde las 8 de la noche.En el Ciclón Azul el partido marcará el debut del entrenador español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/javier-lopez-conferencia-prensa-aficion-revela-motagua-ante-cartagines-jugar-bien-es-una-obligacion-PF26988421" target="_blank">Javier López</a></b> luego de la salida del argentino Diego Vázquez, producto de tres derrotas solamente en la Liga Nacional de Honduras.