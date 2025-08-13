Javier López detectó el primer problema en Motagua previo a su debut en Copa Centroamericana: "es una final"

En el Ciclón Azul el partido marcará el debut del entrenador español Javier López luego de la salida del argentino Diego Vázquez, producto de tres derrotas solamente en la Liga Nacional de Honduras.

Motagua y Cartaginés se enfrentarán este jueves 14 de agosto por el grupo C de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Nacional Chelato Uclés desde las 8 de la noche.

Por la Copa Centroamericana 2025, Motagua no ha fallado y llega con 6 puntos luego de las victorias ante Verdes FC y CAI. Un empate frente al Cartaginés tico, les dará el boleto a la siguiente ronda.

"La primera premisa para mí, más allá del destino, es una palabra que es intensidad, que es lo que estábamos buscando. En algún momento, bueno, para nosotros es una final, porque tenemos la oportunidad de local, en nuestra casa, de seriado, de la clasificación", destacó en la conferencia de prensa.

Y agregó el exentrenador de Cimarrones de México y Antigua de Guatemala: "evidentemente estamos en la Copa Centroamericana, todo lo igual es que es un nivel muy alto y el Cartaginés lo tiene. Más que destacar a un jugador, destacamos que tiene un perfil muy interesante en cada posición, un entrenador, porque ya debajo de eso ya tiene una idea, es un jugador bastante competitivo".

Entre lo que detectó y buscará potencia, el español mencionó que "vamos a tratar de mostrar más de nuestras áreas especiales que tienen y también con las que tenemos también el objetivo de tratar de crear las ocasiones de otras experiencias como para poder ganar el partido".

Un detalle, que no lo asusta es que Cartaginés viene de golear 3-0 al Saprissa en la Liga de Costa Rica: "Nos ocupa de Cartaginés, nos ocupa todo, la verdad que es un gran equipo evidentemente después de un resultado como el que han obtenido con esa prisa seguramente la confianza, la seguridad y la determinación en sus opciones ha crecido".

Continuó: "Nosotros tenemos que hacer nuestro camino, sabemos que el partido es para nosotros, repito, una final, tenemos la oportunidad de sellar ante nuestra gente, nuestro público y nuestro contexto el paso a la siguiente llave en un torneo de alta dificultad y sabemos las dificultades que vamos a tener".