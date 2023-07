Exfigura de la Selección de Costa Rica deja muy mal parado a Luis Fernando Suárez tras su separación

La “Bala” fue asistente técnico de Luis Suárez y luego del Mundial de Qatar 2022 le comunicaron sobre su salida.

“Yo tenía contrato hasta el Mundial. A mi se me dijo que después del Mundial iba a continuar, pero después recibí la comunicación de don Rodolfo Villalobos sobre mi salida, me dijo que Luis Fernando no quería que yo siguiera”.

El exjugador de la escuadra roja lamentó la manera en la que el técnico colombiano manejaba los entrenamientos.

“Desde que llegué a la Federación iba con las expectativas más altas, de conocer, de aprender cosas nuevas, pero conforme fueron pasando los entrenamientos empecé a ver que la metodología de trabajo era muy sencilla, no había nada nuevo, más bien me sorprendió la forma de los entrenamientos, con malas planificaciones. Uno llegaba a los entrenamientos y no se sabía que era lo qué se iba a realizar, no había planificación grupal”.

Gómez confesó la manera en la que comenzaron las diferencias con Luis Suárez y cómo manejó la situación.

“Al principio me recibieron bien pero luego empezó a presentarse como un recelo porque yo era una de las personas que decía que las cosas se estaban haciendo mal en metodología de trabajo, no le estábamos dando a los jugadores lo que realmente necesitan para competir, tanto para los jugadores nacionales como los que venían del extranjero, los que vienen de afuera vienen con una metodología buena, con buenos entrenadores y no están acostumbrados a eso. Por eso yo empecé a tener contras por considerar que los entrenamientos no eran los adecuados”.

Y agregó: “Empezamos a tener un poco de problemitas y empecé a estar apartado, el cuerpo técnico no era muy unido porque yo no estaba de acuerdo en muchas cosas, no solo en el manejo de entrenamientos, si no también en el manejo de concentraciones y manejo de los partidos, me parecía que nos estaban faltando muchas cosas”.

Ronald Gómez no compartió también la manera en la que se manejó la preparación previo al mundial de Qatar 2022.

“La preparación del Mundial fue muy por debajo a lo que una Selección necesita para este tipo de torneo, una selección debe estar preparada muy bien en la parte física y en la parte técnica, nosotros físicamente éramos un desastre”.