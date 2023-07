Mano dura para Keylor Navas en Costa Rica: “No hay que permitirle que falte tanto a los partidos de la selección”

El directivo asumirá como vicepresidente segundo y en diálogo con ‘120 minutos’ de Radio Monumental, explicó una de las medidas que va a tomar en la selección poniendo al guardameta Keylor Navas como ejemplo.

“Se debe tener mano dura. ¿Qué es mano dura? No permitirle a Keylor Navas que falte tanto a los partidos de la selección y solamente venga a las eliminatorias”, mencionó el máximo dirigente del Cartaginés.

“Puede Keylor no querer venir, pero que se diga que no viene porque no quiere, no porque no se le convoca, porque se esconde detrás de una no convocatoria la falta de decisión del muchacho para no venir”, añadió Vargas.