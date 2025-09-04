Surinam vs Panamá EN VIVO: ¡Hoy arranca la fase final de la eliminatoria de Concacaf en Paramaribo!

<b>Surinam</b>, por su parte, atraviesa una buena racha con seis triunfos en sus últimos ocho encuentros clasificatorios. Esta será su primera presencia en la fase final de Concacaf desde 1978.Su seleccionador, <b>Stanley Menzo</b>, comentó a medios locales que ha puesto especial atención en el duelo ante <b>Panamá</b>, al que considera "uno de los gigantes del área", y aseguró que su objetivo es "sorprender a sus rivales" del grupo A, que también integran <b>Guatemala </b>y <b>El Salvador.</b>En el plantel surinamés destacan <b>Sheraldo Becker</b>, delantero del Osasuna español; <b>Kenneth Paa</b>l, del Antalyaspor turco, y <b>Jean Paul Boëtius</b>, del Darmstadt alemán.La última participación de <b>Surinam </b>en una ronda final fue para el mundial <b>Argentina 1978</b>, donde no logró ninguna victoria y terminó en el último lugar de un hexagonal integrado por <b>México</b>, <b>Haití</b>, <b>El Salvador, Canadá</b> y <b>Guatemala</b>. En aquella ocasión, <b>México </b>se clasificó al Mundial, recuerda la Concacaf.