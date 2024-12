Arsenal golea con autoridad a Mónaco y mete presión a Barcelona en la tabla de posiciones de Champions League

Seis equipos hay empatados a trece puntos, uno de ellos el Arsenal, que venció al Mónaco (3-0) y pone pie y medio en los octavos de final de la Champions League.

No fue un brillante partido de los de Mikel Arteta, pero sí más que efectivo, como empieza a ser la tónica habitual de este equipo, quizás no el más bonito de ver pero sí uno que en Europa está dando una clase de pragmatismo y atino de cara a puerta. Son once goles a favor y dos en contra en seis encuentros.