Champions League 2025: ¿A qué hora y dónde ver el sorteo que define los rivales del Real Madrid y Barcelona?

El Foro Grimaldi también acogerá el viernes 29 la ceremonia de los sorteos de forma digital de la Liga Europa y la Liga Conferencia (11.00 GMT), ambas también con 36 clubes, en un único evento sin bolas físicas en el escenario, y con la presencia de Betis y el Celta de Vigo en la primera y el Rayo Vallecano en la segunda, si finalmente supera su duelo con el Neman bielorruso.Con la pulsación de un botón se activará un sorteo aleatorio que en apenas segundos revelará los rivales de cada club y los partidos en casa y fuera, aunque el calendario se conocerá como muy tarde el domingo 31.La Liga Europa empezará el 24 de septiembre, con ocho jornadas de liga y la final el 20 de mayo en Estambul para decidir qué equipo releva al Tottenham en el palmarés.La Liga Conferencia, con seis jornadas en la fase liguera, arrancará el 2 de octubre y la final, para coronar al sucesor del Chelsea, será en Leipzig (Alemania) el 27 de mayo.