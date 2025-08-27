Champions League 2025: ¿A qué hora y dónde ver el sorteo que define los rivales del Real Madrid y Barcelona?

La Liga de Campeones 2025-2026 sorteará este jueves su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final. Será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva.

En el primer año de cambio llegaron a la final el cuarto de esta fase regular, el Inter de Milán, y el Paris Saint-Germain (PSG), que al haber quedado decimoquinto tuvo que jugar el 'play-off' para entrar en octavos, aunque luego fue el claro campeón. Las ligas inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ránking de coeficientes de la UEFA: Inglaterra, con seis clubes directamente clasificados -Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle-, y España, con cinco -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal-. El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la Liga española, y el Villarreal, que jugó su último partido en esta en 2022 con el Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña.

Italia y Alemania tendrán 4 equipos cada una -Nápoles, Inter, Atalanta y Juventus, el primero; Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort y Borussia Dortmund, el segundo; y Francia 3 -PSG, Marsella y Mónaco. Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, además de Inter y PSG que jugaron la final en Múnich, con goleada del equipo de Luis Enrique Martínez (5-0). Se queda fuera el Aston Villa de Unai Emery, que fue eliminado por el PSG y que jugará la Liga Europa





Así quedaron los bombos de para el sorteo

Bombo 1 PSG

PSG Real Madrid

Real Madrid Manchester City

Manchester City Bayern Munich

Bayern Munich Liverpool

Liverpool Inter

Inter Chelsea

Chelsea Borussia Dortmund

Borussia Dortmund Barcelona

Barcelona



Bombo 2 Arsenal

Arsenal Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen Atlético de Madrid

Atlético de Madrid Atalanta

Atalanta Villarreal

Villarreal Juventus

Juventus Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt BenficaBrujas

Bombo 3 Tottenham

Tottenham PSV

PSV Ajax

Ajax Napoli

Napoli Sporting Lisboa

Sporting Lisboa Olympiacos

Olympiacos Slavia Praga

Slavia Praga Bodo Glimt

Bodo Glimt Marsella

Bombo 4 Monaco

Monaco Galatasaray

Galatasaray Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise Athletic Club

Athletic Club Newcastle United

Newcastle United Pafos FC

Pafos FC Kairat Almaty

Kairat Almaty Qarabag

Qarabag Copenhague

A qué hora es el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League 2025-2026 se realizará este jueves 28 de agosto a las 10:00 am (6:00 de la tarde en España).

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League?

El sorteo de la Champions League 2025-2026 se podrá ver através de ESPN, HBO Max y TUDN.

'Software' y bolas para sortear 144 partidos

El sorteo seguirá el mismo sistema empleado por primera vez hace un año, con la mezcla de la extracción manual de las bolas de cada club y la aplicación de un programa, creado por la firma AE Live y revisado por el auditor externo Ernst & Young, que seleccionará aleatoriamente los ocho rivales. Los equipos se distribuirán en cuatro bombos para el sorteo, con PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça en el primero, y cada club se enfrentará a dos de cada uno de los otros cuatro bombos. Los condicionantes del sorteo evitarán enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y también que un equipo tenga más de dos rivales de otro país. La UEFA publicará el calendario de los 144 partidos como muy tarde el 30 de agosto y cada club jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera. Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria, que se sorteará el 30 de enero, de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Europa y Conference League, un sorteo sin bolas