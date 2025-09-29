Champions League

El mensaje de Valverde a Ancelotti tras su mal momento en el Real Madrid: "No soy lateral, no crecí jugando en esa posición..."

Fede Valverde, futbolista del Real Madrid, compareció en rueda de prensa en la víspera del duelo de Champions frente al Kairat Almaty

2025-09-29

Tras la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid le da vuelta a la página y se prepara para su segundo compromiso de Champions League de la presente temporada frente al Kairat Almaty de Kazajistán.

En la rueda de prensa previa al choque, Fede Valverde compareció ante los medios para analizar el encuentro, aunque todo está enfocado en la goleada del derbi, donde los blancos dieron una imagen que el charrúa quiere cambiar lo antes posible.

"Hay que cambiar lo del otro día, salir con otra actitud e intentar ganar. Que sea como una pequeña revancha para cambiar la dinámica del otro día", dijo el halcón.

"Hemos hablado mucho. Han sido días duros. La derrota fue un golpe muy duro. Charlamos mucho para intentar cambiar lo que hicimos mal el otro día. Hicimos hincapié en la actitud dentro del campo", añadió.

PALABRAS DE VALVERDE EN CONFERENCIA DE PRENSA

CUESTIONADOS POR CAER ANTE EQUIPOS GRANDES

"Llevamos poco tiempo trabajando con el nuevo entrenador. Tenemos que dar lo mejor de cada uno para resolver los fallos. Las dos derrotas con Xabi han sido muy duras: el PSG y el derbi. Debemos cambiar la imagen e intentar que eso no pase", explicó.

SU NIVEL HA SIDO CUESTIONADO POR LOS HINCHAS

"Estoy frustrado porque las cosas no están saliendo como quiero. Uno se da cuenta de lo que no hizo bien. Empecé bien en el Mundial de Clubes, pero ahora en estos partidos me ha costado sentirme cómodo en el campo. Seguiré creciendo, liderando este grupo y dar la cara", explicó.

Sobre ese liderato y crecimiento, el uruguayo fue preguntado varias veces por su posible desempeño como lateral, un puesto que admitió no gustarle.

"Me tocó jugar ahí por una emergencia. Hacerlo bien me llenó de orgullo, pero uno siempre tiene dudas sobre si fue algo espontáneo. Hemos ganado mucho cuando he jugado por banda. No me siento del todo cómodo porque no crecí en esa posición y me faltan virtudes como saber cerrar bien atrás. Yo siempre he sido un jugador de centro del campo, crecí y aprendí de muchos jugadores, aunque de lateral me ha ido bien y siempre estoy a disposición de lo que quiera el entrenador. Nunca me he negado a jugar en esa posición ni en ninguna otra", comentó tajante el charrúa sobre la posición en la que Ancelotti lo utlizaba.

Tras analizar su papel en el Madrid, Valverde habló sobre el escaso tiempo que ha tenido el equipo para preparar este choque con un viaje tan largo de prácticamente 7.000 kilómetros.

"Los titulares del otro día casi no hemos entrenado. Nosotros hemos mirado muchos vídeos del rival. Hay más cosas importantes más allá del entrenamiento, como crecer como grupo y como equipo y nos enfocamos en eso primero", señaló.

FALTA DE ACTITUD CONTRA EL ATLÉTICO

"Son partidos en los que no hace falta ni gritar para estar motivado. Son cosas que no tienen que ocurrir. Te tienes que motivar con cualquier partido, más con un derbi. Podemos fallar pases, goles, defender mal... pero la actitud no se negocia. Salimos como si el empate nos sirviera o fuéramos ya campeones. Debemos cambiar eso", sentenció.

