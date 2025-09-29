El mensaje de Valverde a Ancelotti tras su mal momento en el Real Madrid: "No soy lateral, no crecí jugando en esa posición..."

Tras la derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid, el Real Madrid le da vuelta a la página y se prepara para su segundo compromiso de Champions League de la presente temporada frente al Kairat Almaty de Kazajistán. En la rueda de prensa previa al choque, Fede Valverde compareció ante los medios para analizar el encuentro, aunque todo está enfocado en la goleada del derbi, donde los blancos dieron una imagen que el charrúa quiere cambiar lo antes posible.

"Hay que cambiar lo del otro día, salir con otra actitud e intentar ganar. Que sea como una pequeña revancha para cambiar la dinámica del otro día", dijo el halcón. "Hemos hablado mucho. Han sido días duros. La derrota fue un golpe muy duro. Charlamos mucho para intentar cambiar lo que hicimos mal el otro día. Hicimos hincapié en la actitud dentro del campo", añadió.

PALABRAS DE VALVERDE EN CONFERENCIA DE PRENSA

CUESTIONADOS POR CAER ANTE EQUIPOS GRANDES "Llevamos poco tiempo trabajando con el nuevo entrenador. Tenemos que dar lo mejor de cada uno para resolver los fallos. Las dos derrotas con Xabi han sido muy duras: el PSG y el derbi. Debemos cambiar la imagen e intentar que eso no pase", explicó. SU NIVEL HA SIDO CUESTIONADO POR LOS HINCHAS "Estoy frustrado porque las cosas no están saliendo como quiero. Uno se da cuenta de lo que no hizo bien. Empecé bien en el Mundial de Clubes, pero ahora en estos partidos me ha costado sentirme cómodo en el campo. Seguiré creciendo, liderando este grupo y dar la cara", explicó. Sobre ese liderato y crecimiento, el uruguayo fue preguntado varias veces por su posible desempeño como lateral, un puesto que admitió no gustarle.