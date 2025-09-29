El mensaje de Valverde a Ancelotti tras su mal momento en el Real Madrid: "No soy lateral, no crecí jugando en esa posición..."

"Me tocó jugar ahí por una emergencia. Hacerlo bien me llenó de orgullo, pero uno siempre tiene dudas sobre si fue algo espontáneo. Hemos ganado mucho cuando he jugado por banda. No me siento del todo cómodo porque no crecí en esa posición y me faltan virtudes como saber cerrar bien atrás. Yo siempre he sido un jugador de centro del campo, crecí y aprendí de muchos jugadores, aunque de lateral me ha ido bien y siempre estoy a disposición de lo que quiera el entrenador. Nunca me he negado a jugar en esa posición ni en ninguna otra", comentó tajante el charrúa sobre la posición en la que Ancelotti lo utlizaba.<b>Tras analizar su papel en el Madrid, Valverde habló sobre el escaso tiempo que ha tenido el equipo para preparar este choque con un viaje tan largo de prácticamente 7.000 kilómetros.</b>"Los titulares del otro día casi no hemos entrenado. Nosotros hemos mirado muchos vídeos del rival. Hay más cosas importantes más allá del entrenamiento, como crecer como grupo y como equipo y nos enfocamos en eso primero", señaló.<b>FALTA DE ACTITUD CONTRA EL ATLÉTICO</b>"Son partidos en los que no hace falta ni gritar para estar motivado. Son cosas que no tienen que ocurrir. Te tienes que motivar con cualquier partido, más con un derbi. Podemos fallar pases, goles, defender mal... pero la actitud no se negocia. Salimos como si el empate nos sirviera o fuéramos ya campeones. Debemos cambiar eso", sentenció.