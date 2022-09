¿Qué tan grave es? El reporte preliminar sobre la lesión de Benzema: el delantero puso mala cara cuando se le consultó

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, adelantó que la lesión de Karim Benzema, que tuvo que retirarse del partido de Champions contra el Celtic este martes, “no parece nada grave”.

“Parece que no es nada preocupante pero tenemos que esperar a mañana. La primera evaluación no parece nada demasiado serio. No sabemos si es de rodilla o es muscular”, dijo el estratega italiano tras golear 3-0 al Celtic.