Guardiola y su mensaje para el Real Madrid: “No se relajen, estamos a 13 Champions, si se duermen los atrapamos”

Pep Guardiola hizo historia con el Manchester City al ganar la primera Champions League para el club y la tercera en su cuenta personal como DT. El catalán no cabía de felicidad por cumplir con su gran objetivo y firmar un triplete que queda para la eternidad.

Ganar con el City

“Ganar con el Barça es especial, pero en el Manchester City me han tratado como un hijo. El trabajo ya está hecho. Hemos ganado todo”.

Objetivo cumplido

”¿Venganza? ¿Qué cambia? ¿Me vuelvo más sabio? ¿Me vuelvo mejor? ¿Qué pasa si Ederson no salva esa pelota? Vuelvo a ser feo. Eso es todo. No se trata de ganar la Liga de Campeones, se trata de ser siempre allí. No queremos ganar la Liga de Campeones y luego desaparecer. Queremos estar allí 7-8 años. Y luego, una vez que la ganes”.