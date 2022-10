Así se disputará la quinta jornada de la Champions League: Real Madrid, Chelsea, Manchester City y PSG buscan el liderato de sus grupos

Grupo H

PSG se clasificará a octavos se final si gana al Maccabi Haifa. Y el Benfica asegurará la clasificación a octavos si gana a la Juve.

La Juventus y el Maccabi Haifa deben ganan sí o sí para mantener sus esperanzas de acceder a octavos de la Champions.

HORA DE LOS PARTIDOS

Sevilla vs Copenhague (10:45 am)

Salzburgo vs Chelsea (10:45 am)

Dinamo Zagreb vs Milán (1:00 pm)

B. Dortmund vs Manchester City (1:00 pm)

Zagreb vs Milán (1:00 pm)

PSG vs Maccabi Haifa(1:00 pm)

Benfica vs Juventus (1:00 pm)

Celtic vs Shakthar (1:00 pm)

Leipzig vs Real Madrid (1:00 pm)

DONDE VER LOS PARTIDOS

Espn, Espn 2, Espn 3, Sky Sport y puede seguir nuestros minutos a minutos en la plataforma de DIARIO DIEZ.