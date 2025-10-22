Liverpool resucita en Alemania: empezó perdiendo y termina goleando al Eintracht por la Champions League

La debilidad defensiva del Eintracht Frankfurt fue el mejor remedio a la crisis del Liverpool, reanimado este miércoles después de cuatro derrotas con una remontada en Alemania (1-5), donde sintió el alivio de la victoria y los goles mientras reconstruye su aspecto y su fútbol, aún pendientes de verificación. Porque no necesitó nada del otro mundo el campeón inglés para golear a su adversario, una moneda al aire. El ataque del Eintracht es atractivo. Su defensa es atroz. El resultado fue otro revés cuando sale de la Bundesliga. En la pasada jornada recibió cinco goles del Atlético. Este miércoles, en su propio estadio, encajó cinco más del Liverpool.

La secuencia de cuatro derrotas del equipo británico era anómala. De otra década. Inconcebible. Por inversión, por nivel, por futbolistas o por historia. Ni siquiera la entendía el propio Liverpool, pero hay cuestiones que sí la atestiguan sobre el terreno. Al filo tantas veces en su inicio invencible, hoy es más vulnerable, menos concluyente. Menos mal que enfrente tuvo al Eintracht Frankfurt, el equipo idóneo para calmar las heridas recientes. Aunque el inicio de su reválida, indispensable, en Frankfurt fue un reflejo de su momento, el Liverpool se sobrepuso a tiempo, sin hombres tan fundamentales en el once como Ryan Gravenberch, Mac Allister o Salah. Jeremie Frimpong sí partió de inicio, pero se retiró en el minuto 17, aquejado de una nueva lesión muscular, que lo obligó a parar.

La primera intervención decisiva fue de Mammardashvili, en un remate cruzado de Bahoya. Las siguientes fueron de Alexander Isak, un delantero de 150 millones de euros que debe marcar alguna de las dos ocasiones que dispuso en los primeros ocho minutos del duelo. Una a un delicioso centro de Szoboszlai. Y las dos repelidas por Zetterer. No es asumible por un equipo como el Liverpool, que quiere ganarlo todo, el gol del 1-0 en contra. No funcionó su presión, tampoco sus coberturas, desbordado de un lado a otro terreno, por el despliegue trepidante, preciso y concreto del Eintracht, que demuestra tanta destreza en la rapidez ofensiva como ofrece concesiones hacia atrás. El gol de Kristensen, con una definición rasa, junto a la base del palo, a la altura de una transición formidable de su equipo, insistió en lo primero. La remontada del Liverpool, incluso antes del descanso, incidió en lo segundo para poner en evidencia al conjunto alemán, que no está para competir con equipos de tal tamaño en la Liga de Campeones.