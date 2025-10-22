Liverpool resucita en Alemania: empezó perdiendo y termina goleando al Eintracht por la Champions League

La secuencia de cuatro derrotas del equipo británico era anómala. De otra década. Inconcebible. Por inversión, por nivel, por futbolistas o por historia. Ni siquiera la entendía el propio <b>Liverpool</b>, pero hay cuestiones que sí la atestiguan sobre el terreno.Al filo tantas veces en su inicio invencible, hoy es más vulnerable, menos concluyente. Menos mal que enfrente tuvo al <b>Eintracht Frankfurt</b>, el equipo idóneo para calmar las heridas recientes.Aunque el inicio de su reválida, indispensable, en <b>Frankfurt </b>fue un reflejo de su momento, el <b>Liverpool </b>se sobrepuso a tiempo, sin hombres tan fundamentales en el once como <b>Ryan Gravenberch</b>, <b>Mac Allister</b> o <b>Salah</b>. <b>Jeremie Frimpong </b>sí partió de inicio, pero se retiró en el minuto 17, aquejado de una nueva lesión muscular, que lo obligó a parar.