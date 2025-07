➢ El ganador del FC RFS (Letonia) vs Malmo FF (Suecia) se enfrentará al ganador del FC Copenhagen (Dinamarca) vs FC Drita (Kosovo).



➢ El ganador del KuPS Kuopio (Finlandia) vs FC Kairat Almaty (Kazajistán) se enfrentará al ganador del SK Slovan Bratislava (Eslovaquia) vs HSK Zrinjski Mostar (Bosnia y Hezergovina).



➢ El ganador del Lech Poznan (Polonia) vs Breidablik (Islandia) se enfrentará al ganador del Licoln Red IMPS FC (Gibraltar) vs FK Crvena Zvezda (Serbia).



➢ El ganador del HNK Rijeka (Croacia) vs Ludogorets 1945 (Bulgaria) se enfrentará al ganador del FC Noah (Armenia) vs Ferencvaros (Hungría).



➢ El ganador del Hamruns Spartans (Malta) vs FC Dynamo de Kiev (Ucrania) se enfrentará al ganador del Pafos FC (Chipre) vs Maccabi Tel-Aviv (Israel).



➢ El ganador del KF Shkendija (Macedonia del Norte) vs FCSB (Rumanía) se enfrentará al ganador del Shelbourne FC (Irlanda) vs Qarabag (Azerbaiyán).