Mbappé no tiene rival en Europa y Haaland lo mira desde lejos: así quedó la tabla de goleadores de la Champions League

El delantero francés es líder solitario el 'androide' es su máximo perseguidor, pero está muy lejos: así quedó la tabla de goleadores.

    Haaland mira de lejos a Kylian Mbappé, el máximo goleador de la UEFA Champions League 2025-26.
2026-01-20

Kylian Mbappé se ha convertido en el gran referente ofensivo de la UEFA Champions League 2025-26. El delantero del Real Madrid marcó dos goles en la goleada 6-1 ante el AS Mónaco en la jornada 7 y llegó a 11 tantos en el torneo, consolidándose como el máximo goleador de la competición.

El delantero francés ya había dejado una actuación para el recuerdo en la jornada 5 frente al Olympiacos, encuentro en el que firmó cuatro goles, incluyendo el segundo ‘hat-trick’ más rápido en la historia del certamen europeo.

Detrás de Mbappé aparece un grupo de delanteros de primer nivel que intentan mantenerse en la pelea. Erling Haaland suma seis goles en siete partidos con el Manchester City. El noruego había marcado en todos los encuentros de su equipo antes de la derrota frente al Bayer Leverkusen en la jornada 5 y volvió a encontrarse con el gol en la victoria tras la remontada ante el Real Madrid.

Con la misma cifra de goles, pero en menos partidos, se encuentra Victor Osimhen. El delantero del Galatasaray acumula seis tantos en apenas cuatro encuentros, a pesar de haberse perdido las jornadas 1 y 5. Osimhen anotó el único gol en la victoria en casa ante el Liverpool, sumó dos más frente al Bodø/Glimt y brilló con un ‘hat-trick’ ante el Ajax en la jornada 4, aunque no pudo aumentar su cuenta en la derrota ante el Mónaco en la jornada 6.

Más atrás en la clasificación de goleadores aparece Anthony Gordon, quien ha marcado cinco goles en seis partidos con el Newcastle. El inglés comparte esa cifra con Harry Kane y Gabriel Martinelli, ambos también con cinco anotaciones tras seis encuentros disputados, lo que mantiene abierta la lucha por los puestos de privilegio en la tabla.

TABLA DE GOLEADORES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

