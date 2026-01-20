Mbappé no tiene rival en Europa y Haaland lo mira desde lejos: así quedó la tabla de goleadores de la Champions League

<b>Kylian Mbappé </b>se ha convertido en el gran referente ofensivo de la <b>UEFA Champions League </b>2025-26. El delantero del <b>Real Madrid </b>marcó dos goles en la goleada <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-vs-monaco-champions-en-vivo-online-goles-resumen-mbappe-alineaciones-hora-canal-donde-ver-ME28979306" target="_blank">6-1 ante el AS Mónaco</a></b> en la jornada 7 y llegó a 11 tantos en el torneo, consolidándose como el máximo goleador de la competición.