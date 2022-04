Pep Guardiola después del eliminar al Atlético: “Real Madrid es el rey de la Champions, intentaremos estar a buen nivel”

El City de Pep Guardiola celebró la clasificación para las semifinales de la Champions y el técnico quiso zanjar el debate sobre el juego del Atlético: “Yo nunca he criticado el juego del Atlético”, se defendió.

“No tengo nada que decir sobre el comportamiento del Atlético. Yo le tengo mucho respeto al Atlético. Tiene mucho mérito. No me busquen a mí en la batalla de estilos. El Cholo puede jugar cómo quiera. Yo nunca he criticado el juego del Atlético. Lo que hace lo sabe hacer cómo nadie en el mundo”.

