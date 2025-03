Rodrigo De Paul amenaza a Real Madrid previo al juego de Champions League: “El mejor nivel está por llegar...”

Rodrigo de Paul, centrocampista del Atlético de Madrid, disfruta con su actual momento, pero no se conforma, consciente de que puede “dar muchísimo más”, en la víspera del derbi de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, del que avisó del “desgaste mental y físico” que provocan este tipo de partidos.

“Siempre me sentí importante. Me hicieron sentir muy importante. Creo que todos los roles tienen un peso. Por eso, nuestra mayor fuerza es el grupo. No hay ningún rol que sea más importante o que tenga más valor que otro. Así se forman los equipos. Asumo lo que me toca. Me encanta que me exijan, creo que puedo dar muchísimo más. La única manera de conseguirlo eso es trabajando”, expresó en rueda de prensa en el Metropolitano.