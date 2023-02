Sergio Ramos habla de su retirada antes de medirse al Bayern: “Voy a dedicarle dos años a la educación de mis hijos”

“Invierto mucho tiempo en el fútbol, y no he tenido demasiado tiempo para la familia estos años. Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol, como esquiar, llevar a los niños de vacaciones sin presión, llevarlos a clases de tenis... intentar tener una vida normal”, explicó el central de 36 años.

Ramos admite que el fútbol lo es todo para él y que al momento de colgar los botines intentará seguir ligado. “Tendré que estar más pendiente de mis negocios, pero al final lo que me da adrenalina y me enciende es el fútbol. Lo he hecho toda mi vida y es lo que mejor se me da. Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador en un futuro”.

Recuerdos ante el Bayern Múnich

Ramos, que acaba contrato con el PSG en junio, es un viejo conocido para el conjunto alemán. El central tuvo la oportunidad de marcarles en 2014 cuando los dejaron eliminados. En aquella época los bávaros eran dirigidos por Pep Guardiola y fue en ese año cuando levantaron la ‘Décima’ con el Real Madrid.

“Cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Por supuesto, sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, un reto enorme. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo que enviar al mundo. Para ganar la Champions League hay que ganar a los mejores, y el Bayern está entre ellos todos los años”, sentenció.